Подписчики заподозрили Викторию Боню в мошенничестве — блогер объяснила, куда и на что собирала деньги

— Что ни день, то новости. И все обо мне, — обратилась Виктория Боня к подписчикам в соцсетях, комментируя очередной скандал. Люди вступили в платный канал экс-звезды «Дома-2», чтобы увидеть ее лицо после пластической операции, но Боня передумала его показывать.
Как звезда выглядела до пластики и какую именно операцию хотела сделать — подробности скандала смотрите в коротком видео чуть выше.
Виктория Боня с 2011 года живет в Монако, но ее имя на слуху у россиян весь последний месяц — с тех пор, как Боня отправилась делать себе «лисьи глазки», как у Беллы Хадид. Блогер показала, как ей разметили лицо, даже то, как провалилась в наркоз, а вот вокруг результата создала интригу.
— Я подумала, зачем мне нужно показывать себя, чтобы меня просто обзывали Майклом Джексоном, называли уродкой и так далее. Я сказала: «Хотите? Я готова показать свои фотографии за символическую сумму», — рассказала Виктория.
Стоимость Виктория определила — 1300 за подписку, но выкладывать фото не спешила, заявив, что лицо покажет, лишь когда подписчиков будет 30 тысяч, а сейчас, по ее словам, лишь 236. Но канал оставит и будет там делиться бьюти-хитростями и достижениями.
Все обвинения в мошенничестве Боня опровергла и заявила даже, что вернула деньги тем, кто захотел выйти из чата.