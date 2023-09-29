Подписчики заподозрили Викторию Боню в мошенничестве — блогер объяснила, куда и на что собирала деньги

Виктория Боня с 2011 года живет в Монако, но ее имя на слуху у россиян весь последний месяц — с тех пор, как Боня отправилась делать себе «лисьи глазки», как у Беллы Хадид. Блогер показала, как ей разметили лицо, даже то, как провалилась в наркоз, а вот вокруг результата создала интригу.

