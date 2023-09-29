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Подписчики заподозрили Викторию Боню в мошенничестве — блогер объяснила, куда и на что собирала деньги

Люди заплатили около 300 тысяч рублей, надеясь получить доступ к ее фотографиям

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Видео: Городские порталы

— Что ни день, то новости. И все обо мне, — обратилась Виктория Боня к подписчикам в соцсетях, комментируя очередной скандал. Люди вступили в платный канал экс-звезды «Дома-2», чтобы увидеть ее лицо после пластической операции, но Боня передумала его показывать.

Как звезда выглядела до пластики и какую именно операцию хотела сделать — подробности скандала смотрите в коротком видео чуть выше.

Виктория Боня с 2011 года живет в Монако, но ее имя на слуху у россиян весь последний месяц — с тех пор, как Боня отправилась делать себе «лисьи глазки», как у Беллы Хадид. Блогер показала, как ей разметили лицо, даже то, как провалилась в наркоз, а вот вокруг результата создала интригу.

— Я подумала, зачем мне нужно показывать себя, чтобы меня просто обзывали Майклом Джексоном, называли уродкой и так далее. Я сказала: «Хотите? Я готова показать свои фотографии за символическую сумму», — рассказала Виктория.

Стоимость Виктория определила — 1300 за подписку, но выкладывать фото не спешила, заявив, что лицо покажет, лишь когда подписчиков будет 30 тысяч, а сейчас, по ее словам, лишь 236. Но канал оставит и будет там делиться бьюти-хитростями и достижениями.

Все обвинения в мошенничестве Боня опровергла и заявила даже, что вернула деньги тем, кто захотел выйти из чата.

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