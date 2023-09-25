Символ российского либерализма или автор провальных реформ? Коллеги — об экс-министре экономики РФ Евгении Ясине

Символ российского либерализма

В родном вузе Ясина, одним из создателей которого он был, назвали его смерть «огромной потерей не только для «Вышки», но и для всей России».

— Евгений Григорьевич всегда был опорой «Вышки» и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить, — сказано в посте телеграм-канала университета.