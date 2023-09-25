Символ российского либерализма или автор провальных реформ? Коллеги — об экс-министре экономики РФ Евгении Ясине

В Москве на 90-м году жизни скончался экс-министр экономики РФ, соавтор программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике, основатель университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин.
Профессора называют наставником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В конце августа Ясина госпитализировали в больницу с отеком головного мозга и проблемами с работой сердца. MSK1.RU поговорил с коллегами одного из главных экономических реформаторов
Символ российского либерализма
В родном вузе Ясина, одним из создателей которого он был, назвали его смерть «огромной потерей не только для «Вышки», но и для всей России».
— Евгений Григорьевич всегда был опорой «Вышки» и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить, — сказано в посте телеграм-канала университета.
Коллеги, с которыми пообщался MSK1.RU, отметили, что Евгений Ясин стал одним из главных реформаторов современной России. Как отметил MSK1.RU профессор ВШЭ Лев Якобсон, для Ясина было важно, чтобы «экономика была для людей».
— Он удивительным образом сочетал твердость собственных убеждений с открытостью к разным мнениям, готовностью доброжелательно их обсуждать, — рассказал MSK1.RU Лев Якобсон. — Евгений был человеком необыкновенной широты интересов, очень глубоко понимал искусство, культуру. Был человеком увлекающимся, но при этом глубоко интеллигентным, тактичным.
При этом, как считает Якобсон, ни тот ни другой никогда не были радикалами.
— Евгений Ясин всегда последовательно выступал за повышение пенсий и зарплат. Это не значит, что он не был либералом. Но повторяю: он никогда не был догматиком и радикалом, — дополнил Якобсон.
При этом, как рассказал MSK1.RU доцент факультета социальных наук ВШЭ, ведущий научный сотрудник ФНИСЦ РАН Василий Аникин, Ясин был «патриотом России».
— Я с ним мало пересекался, но мне казалось, что он очень внимательный человек, принципиальный и оптимист, на самом деле, и большой патриот России, — рассказал Аникин.
— С Евгением Ясиным мы познакомились лично, когда я учился в магистратуре. Это были 2005–2007 года. Он провел у нас курс по российским реформам, — поделился с MSK1.RU Василий Аникин. — В нем Ясин очень подробно объяснял, почему были сделаны те или иные шаги, как функционировала советская экономика и почему ряд шагов, которые были предприняты в
При этом экономист отметил, что Ясин довольно трепетно относился к результатам своих реформ.
— Единственное, к чему он относился очень трепетно, это то, чтобы результаты его деятельности не были преданы забвению. Чтобы общество не откатилось назад. Но он говорил, что это уже невозможно, хотя признаки этого в середине-конце
В память о Ясине высказался экс-министр финансов и бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
— Он был один из столпов перехода советской экономики к рынку, создатель Высшей школы экономики. Для многих он был учителем и другом. Светлая память, — сказано в телеграм-канале Кудрина.
Политолог Александр Кынев охарактеризовал экономиста в своем посте в Facebook (деятельность запрещена в РФ) так: «Человек, Гражданин, Политик».
— Потрясающий, умный, проницательный, всегда доброжелательный и открытый, сделавший в этой жизни огромное число добрых дел. Удивительно светлый человек для того уровня должностей, которые он в своей жизни занимал, — вспоминает о Ясине Кынев. — Кажется, что таких там не бывает и быть не может, но Евгений доказал, что это очень сложно, но возможно. Эталон служения стране и людям в его самом высшем понимании. Он очень многое сделал не только для меня, всегда понимал и поддерживал, но и для очень многих знакомых и незнакомых ему людей.
Почему не пошли реформы
Мнения коллег об успешности реализации реформ Евгения Ясина разошлись. Одни считают, что тогда было не время для них. Другие, наоборот, утверждают, что многие из них воплотили в реальность.
— Очень многое из его реформ было сделано, этому могут позавидовать многие реформаторы. Опять же из-за того, что идеи Ясина были не радикальными, а, как правило, реалистичными, — говорит Якобсон.
Как считает Аникин, ряд реформ, с которыми был связан Ясин, не пошли из-за разных ограничений — «сопротивления в элитах и неготовности общества к этим преобразованиям».
— Прежде всего из-за социокультурной неготовности. Если бы они делались сейчас, думаю, они были бы совершенно по-другому восприняты. Главное, что он нам говорил, такая вольная цитата: «Как бы ни прошли мои реформы, главное, что у вас нет ограничений. У нас в советское время они были».
О смерти одного из главных экономических реформаторов России