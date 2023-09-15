СМИ: генерал Суровикин нашелся в Алжире

Генерал армии Сергей Суровикин, занимавший в прошлом должность командующего Воздушно-космическими силами ВС РФ, в настоящее время находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в окружении военачальника. В распоряжении издания также оказались несколько снимков генерала Суровикина, которые подтверждают его местонахождение.
Аналогичную информацию ранее начали распространять некоторые телеграм-каналы. Фотографии генерала также появились в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране, где говорится о визите «российской делегации высокого уровня».
— Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении,— цитирует «Коммерсантъ» своего собеседника.
Сергей Суровикин с 2017 года занимал должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами. В начале мая 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что Суровикин будет курировать их диалог с Минобороны по поводу поставок боеприпасов и вооружения — Пригожин выступал с заявлением о нехватке боеприпасов.
После вооруженного мятежа вагнеровцев в июне 2023 года Сергей Суровикин надолго исчез из публичного поля, что вызывало много слухов — последним опубликованным видео с ним было обращение к ЧВК «Вагнер» 24 июня. В августе появилась информация, что Суровикина освободили от должности главнокомандующего ВКС. В начале сентября упоминания генерала пропали с сайта Минобороны России. При поиске по фамилии «Суровикин» всё еще отображалась ссылка на его страницу в разделе «Руководство», однако пройти по ней невозможно — она перенаправляет на страницу «Структура».