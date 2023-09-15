СМИ: генерал Суровикин нашелся в Алжире

После вооруженного мятежа вагнеровцев в июне 2023 года Сергей Суровикин надолго исчез из публичного поля, что вызывало много слухов — последним опубликованным видео с ним было обращение к ЧВК «Вагнер» 24 июня. В августе появилась информация, что Суровикина освободили от должности главнокомандующего ВКС. В начале сентября упоминания генерала пропали с сайта Минобороны России. При поиске по фамилии «Суровикин» всё еще отображалась ссылка на его страницу в разделе «Руководство», однако пройти по ней невозможно — она перенаправляет на страницу «Структура».