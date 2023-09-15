Главу Росавиации отправили в отставку: что известно о громком увольнении

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку главу Росавиации Александра Нерадько. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Новым главой Росавиации назначен заместитель Нерадько Дмитрий Ярдов, курировавший вопросы аэронавигации и авиационного спасания. Он родился в 1988 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства». В 2019 году начал работать в Росавиации, где в том числе курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов.