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Главу Росавиации отправили в отставку: что известно о громком увольнении

Александр Нерадько управлял ведомством с 2009 года

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Нерадько неоднократно просили отстранить с должности главы Росавиации

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку главу Росавиации Александра Нерадько. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Новым главой Росавиации назначен заместитель Нерадько Дмитрий Ярдов, курировавший вопросы аэронавигации и авиационного спасания. Он родился в 1988 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства». В 2019 году начал работать в Росавиации, где в том числе курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов.

К работе Нерадько у правительства неоднократно появлялись претензии. Как сообщают «Известия», в мае 2022 года Нерадько получил замечание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Ссылаясь на источник, близкий к Минтрансу, издание рассказывало, что выговор Нерадько получил из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства. Тогда же сообщалось, что глава Минтранса предлагал Нерадько покинуть пост и перейти на вакантную тогда должность гендиректора Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

Представления об отставке Нерадько с занимаемой должности из-за нарушений воздушного законодательства неоднократно поступали из Генпрокуратуры и Минтранса. В феврале 2018 года после крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев назвал Александра Нерадько ответственным за то, что уровень квалификации гражданских пилотов в России резко снизился. По мнению летчика, из-за этого в последние годы произошло много авиакатастроф.

По результатам расследования падения Ан-148 аннулировали свидетельства пилотов многих выпускников Южно-Уральского государственного университета и Челябинского летного училища гражданской авиации, где проходил подготовку второй пилот разбившегося самолета. При этом именно второй пилот пытался предпринять правильные действия во время развития особой ситуации в полете, а командир воздушного судна помешал ему спасти падающий самолет.

Падение Ан-148 под Москвой — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 11 февраля 2018 года. Авиалайнер Ан-148–100B авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший плановый внутренний рейс 6W703 по маршруту Москва — Орск, рухнул на землю вблизи села Степановское в Раменском районе Московской области через 6 минут после взлета. Погибли все находившиеся на его борту — 71 человек, из них 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Причина катастрофы — неверные действия экипажа.

РосавиацияАлександр НерадькоМихаил МишустинПравительствоСмена главы
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