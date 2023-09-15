Главу Росавиации отправили в отставку: что известно о громком увольнении

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку главу Росавиации Александра Нерадько. Об этом сообщается на сайте российского правительства.
Новым главой Росавиации назначен заместитель Нерадько Дмитрий Ярдов, курировавший вопросы аэронавигации и авиационного спасания. Он родился в 1988 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства». В 2019 году начал работать в Росавиации, где в том числе курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов.
К работе Нерадько у правительства неоднократно появлялись претензии. Как сообщают «Известия», в мае 2022 года Нерадько получил замечание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Ссылаясь на источник, близкий к Минтрансу, издание рассказывало, что выговор Нерадько получил из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства. Тогда же сообщалось, что глава Минтранса предлагал Нерадько покинуть пост и перейти на вакантную тогда должность гендиректора Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.
Представления об отставке Нерадько с занимаемой должности из-за нарушений воздушного законодательства неоднократно поступали из Генпрокуратуры и Минтранса. В феврале 2018 года после крушения самолета
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