Министр послал единственного медика в селе ходить в туалет к соседям: репортаж из деревни, где теперь нет фельдшера

Вернуться, конечно, всё же пришлось. Слышу, как у дома жители снова между собой обсуждают, какие проблемы могут возникнуть из-за того, что ФАП теперь не работает.



Мужчина на велосипеде говорит, что в медпункт обращался довольно часто — приводил детей. Их у него двое.



— То один ребенок поранится, то другой. Часто и температура у них бывает. Здесь хотя бы какую-то первую медицинскую помощь можно было получить. Да и не у всех есть возможность поехать в поселок Омский, где есть ближайший ФАП, а если срочно надо? На автобусе полчаса. Хорошо, что у нас есть машина.