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Спецоперация на УкраинеОбзор

В России хотят заблокировать WhatsApp: новости СВО за 14 сентября

Главные события за последние сутки

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В Роскомнадзоре заявили, что заблокируют WhatsApp, если в нём запустят каналы

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 сентября.

Крым атаковали беспилотники — произошли взрывы

Несколько взрывов произошло в Евпатории — город-курорт на западе Крыма атаковали беспилотники. Атаку подтвердили в Минобороны РФ.

— Около 05:30 мск силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа, — заявили в Минобороны.

Местные жители сняли на видео работу ПВО.

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Видео: Mash на волне / T.me

Также очевидцы, которые сняли видео, говорили, что от взрывной волны в Евпатории у многих «дома ходили ходуном».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Крымский Ветер / T.me

В России хотят заблокировать WhatsApp

WhatsApp объявил, что запустил функцию каналов (по аналогии с Telegram) в 150 странах, она станет доступна всем пользователям в ближайшие месяцы. Для россиян функция пока не работает.

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что работа WhatsApp в России может быть ограничена после запуска каналов.

— Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена, — написал депутат.

С ним согласился и глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн:

— Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки. Сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta* со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Позднее в Роскомнадзоре подтвердили — если в WhatsApp появятся недружественные для России каналы с запрещенной информацией, их потребуют удалить, если этого не произойдет — его заблокируют.

* Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

В Госдуме рассказали будет ли всеобщая мобилизация

Заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал возможность мобилизации осенью 2023 года. По информации депутата потребности армии в зоне военной операции на Украине полностью закроют идущие служить по контракту.

— На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая, — цитирует Юрия Швыткина издание RTVI. — Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться.

Левую часть Крымского моста открыли для автомобилей

Левая часть Крымского моста открыта для движения автомобилей с опережением сроков — работы планировалось завершить к 15 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на один день раньше! — написано в сообщении.

Полностью открыть движение планируется к 1 ноября.

Ранним утром 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате повреждена автодорожная часть моста, погибла семейная пара, их 14-летнюю дочь госпитализировали в состоянии средней тяжести. Движение по Крымскому мосту приостановили. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, одно пролетное строение автодорожной части разрушено и не подлежит восстановлению — его придется демонтировать. Водителям легковых автомобилей предложили воспользоваться альтернативным маршрутом, который проходит через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, для грузовиков организовали паромную переправу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Вечером 17 июля Владимир Путин провел совещание, где назвал произошедшее «очередным терактом киевского режима» и пообещал ответ России на теракт на Крымском мосту. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости заявил, что ответом России стали ночные удары по портовой инфраструктуре в Одессе. По информации Минобороны, в ночь на 18 июля ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по объектам, «где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров», а также по местам их изготовления в районе Одессы.

В Госдуме хотят запретить увольнять вдов ветеранов СВО

Депутат Госдумы Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов внесли в палату парламента законопроект о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение года с момента его гибели. Об этом сообщил ТАСС сам Игорь Антропенко.

Изменения хотят внести в четвертый абзац статьи 261 Трудового кодекса РФ, согласно которому сейчас нельзя увольнять женщин с детьми до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих несовершеннолетних детей-инвалидов или детей до 14 лет.

— Мы убеждены, что семьи бойцов, которые поставили задачу защиты нашей страны выше всего, должны быть защищены в любой ситуации. В том числе в ситуации, когда произошло непоправимое. Поэтому нашим законопроектом предлагается защитить вдов погибших участников СВО от увольнения с работы в течение года, чтобы семья могла справиться с утратой и имела возможность нормализовать жизнь в такой непростой ситуации, — пояснил Антропенко.

В законопроекте, копия которого есть в распоряжении ТАСС, уточняется, что эта мера поддержки не распространяется на вдов, вступивших в повторный брак.

АвтоВАЗ и «Москвич» попали под санкции США

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Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. В нём оказались банки «АК Барс» и «Синко-банк», Росавтодор, «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг и НПО «Сатурн».

В числе физлиц, попавших в санкционный список, три участника российского рейтинга Forbes:

  • президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев;
  • глава Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов;
  • основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

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