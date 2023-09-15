В России хотят заблокировать WhatsApp: новости СВО за 14 сентября

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что работа WhatsApp в России может быть ограничена после запуска каналов.

— Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена, — написал депутат.