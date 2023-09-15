В России хотят заблокировать WhatsApp: новости СВО за 14 сентября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 сентября.
Крым атаковали беспилотники — произошли взрывы
Несколько взрывов произошло в Евпатории — город-курорт на западе Крыма атаковали беспилотники. Атаку подтвердили в Минобороны РФ.
— Около 05:30 мск силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа, — заявили в Минобороны.
Местные жители сняли на видео работу ПВО.
Также очевидцы, которые сняли видео, говорили, что от взрывной волны в Евпатории у многих «дома ходили ходуном».
В России хотят заблокировать WhatsApp
WhatsApp объявил, что запустил функцию каналов (по аналогии с Telegram) в 150 странах, она станет доступна всем пользователям в ближайшие месяцы. Для россиян функция пока не работает.
Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что работа WhatsApp в России может быть ограничена после запуска каналов.
— Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена, — написал депутат.
С ним согласился и глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн:
— Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки. Сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta* со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Позднее в Роскомнадзоре подтвердили — если в WhatsApp появятся недружественные для России каналы с запрещенной информацией, их потребуют удалить, если этого не произойдет — его заблокируют.
* Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
В Госдуме рассказали будет ли всеобщая мобилизация
Заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал возможность мобилизации осенью 2023 года. По информации депутата потребности армии в зоне военной операции на Украине полностью закроют идущие служить по контракту.
— На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая, — цитирует Юрия Швыткина издание RTVI. — Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться.
Левую часть Крымского моста открыли для автомобилей
Левая часть Крымского моста открыта для движения автомобилей с опережением сроков — работы планировалось завершить к 15 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
— С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на один день раньше! — написано в сообщении.
Полностью открыть движение планируется к 1 ноября.
Ранним утром 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате повреждена автодорожная часть моста, погибла семейная пара, их
Вечером 17 июля Владимир Путин провел совещание, где назвал произошедшее «очередным терактом киевского режима» и пообещал ответ России на теракт на Крымском мосту. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости заявил, что ответом России стали ночные удары по портовой инфраструктуре в Одессе. По информации Минобороны, в ночь на 18 июля ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по объектам, «где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров», а также по местам их изготовления в районе Одессы.
В Госдуме хотят запретить увольнять вдов ветеранов СВО
Депутат Госдумы Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов внесли в палату парламента законопроект о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение года с момента его гибели. Об этом сообщил ТАСС сам Игорь Антропенко.
Изменения хотят внести в четвертый абзац статьи 261 Трудового кодекса РФ, согласно которому сейчас нельзя увольнять женщин с детьми до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих несовершеннолетних детей-инвалидов или детей до 14 лет.
— Мы убеждены, что семьи бойцов, которые поставили задачу защиты нашей страны выше всего, должны быть защищены в любой ситуации. В том числе в ситуации, когда произошло непоправимое. Поэтому нашим законопроектом предлагается защитить вдов погибших участников СВО от увольнения с работы в течение года, чтобы семья могла справиться с утратой и имела возможность нормализовать жизнь в такой непростой ситуации, — пояснил Антропенко.
В законопроекте, копия которого есть в распоряжении ТАСС, уточняется, что эта мера поддержки не распространяется на вдов, вступивших в повторный брак.
АвтоВАЗ и «Москвич» попали под санкции США
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. В нём оказались банки «АК Барс» и «Синко-банк», Росавтодор, «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг и НПО «Сатурн».
В числе физлиц, попавших в санкционный список, три участника российского рейтинга Forbes:
- президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев;
- глава Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов;
- основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.