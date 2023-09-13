«Печать антихриста будет следующим шагом»: россияне массово отказываются от принудительного сбора биометрии

Жители России выстроились в огромные очереди в МФЦ, чтобы написать заявление на отказ от сбора и хранения биометрических данных. Посетители терпеливо выжидают по несколько часов до появления номера своего талончика на табло, чтобы заполнить заветные бланки. А началось все, как это обычно бывает, с изменений в законодательстве и пугающей рассылки в мессенджерах. Разбираемся, чего боятся россияне и почему спешат отказаться от сбора биометрии.
«Вы уже 177-е за сегодня»
Поводом для наплыва граждан, желающих немедленно отказаться от сбора биометрии, стало анонимное сообщение в социальных сетях и мессенджерах о том, что написать отказное заявление можно не позднее
Авторы сообщения предупредили, что если не успеть заполнить отказ в срок, то «ловушка захлопнется», мы останемся с «цифровыми деньгами» и уже никогда не сможем переводить их в безналичные или наличные рубли.
Как это работает и есть ли в этих сообщениях хоть доля правды, большинство граждан решили не разбираться и слепо один за другим последовали в ближайшие МФЦ. Жительница Волгограда Елена рассказала нашим коллегам из V1.RU, почему решилась поспешить подать отказ.
— Подруга постоянно пересылала мне всякие страшилки и ужастики, то про эвакуацию из города, причем пешком, то об отравлении воды и прочее. И вдруг это, — делится Елена. — Я решила, что подруга паникерша, никуда я не пойду.
Но на следующий день женщина услышала от коллег об их планах пойти в МФЦ и написать заявление, так как большинство из них получили подобные сообщения.
— Так как неизвестно, чем все эти страшилки закончатся, мы задумались, а вдруг? Начало конца, печать антихриста будет следующим шагом, и поехали, — сообщила волгоградка. — А там сотрудница спросила: «Вы по поводу биометрии, что ли? Так вы уже
«Люди испугались»
Под биометрическими данными человека, как правило, подразумевают отпечаток пальца, голос, снимок лица, радужную оболочку глаза и рисунок вен на ладони. Но для чего собирается такая информация о человеке и может ли быть опасно ее предоставление? Опасаться стоит именно утечки данных такого рода, считает адвокат Олег Объедков:
— Биометрия удобна банкам, это удобно государству. Насчет удобства гражданину у меня есть сомнения, учитывая хотя бы тот факт, что у нас персональные данные можно купить в интернете, включая кредитную историю, — говорит адвокат. — А тут отдавать биометрию без четких гарантий… Я бы рисковать не стал. Под гарантиями я понимаю не просто запрет распространения неуполномоченными лицами этих данных, а если бы в законе была предусмотрена какая-то весомая компенсация, в том случае если данные попали к каким-то неуполномоченным лицам. А биометрия — это более чувствительные данные, — рассказывает Олег. — Почему для банков удобна биометрия, она упрощает работу банка с клиентом именно в плане идентификации. Поэтому утечка биометрии должна быть должным образом защищена в законодательстве. И должны быть способы компенсации вреда гражданина в случае утечки.
Причиной ажиотажа на отказные заявления послужили и упомянутые в вирусном сообщении ложные сроки, считает адвокат Олег Объедков.
— В законодательстве нет такого ограничения по срокам, что написать отказ можно якобы до
Политолог Александр Сайгин также уверен, что люди просто поверили в очередной фейк.
— Любое подобное сообщение, тем более написанное в истерическом тоне, людьми воспринимается близко к сердцу, особенно представителями старшего поколения, — говорит Александр. — Поэтому произошел такой кипеж. Я не удивлен тому, что люди испугались. Тут стоит оценивать и отсутствие какой-либо разъяснительной работы, что, например, банки действительно собирают биометрическую информацию и делают они это с согласия людей. Объяснения того, как это всё хранится, насколько всё защищено. Но такой работы мы не видим.
В МФЦ Волгоградской области объяснили ажиотаж изменениями в законодательстве.
— В России наводят порядок в сфере сбора и размещения биометрии. Чтобы защитить ваши персональные данные, принято решение, что до
Также в МФЦ сообщили, что никаких сроков, ограничивающих граждан в принятии такого решения, нет.
— Удалить свою биометрию и отозвать согласие на предоставление биометрических данных можно в любой момент — никаких сроков для этого не предусмотрено, — отвечают в МФЦ. — Сделать это можно будет также и после переноса данных в Единую биометрическую систему. Для этого в любой момент можно обратиться в центр «Мои Документы».
Но при чем здесь цифровой рубль?
Народные страхи о переводе их денег в цифровой вид совершенно не оправданны, считают эксперты. Биометрические данные и нововведение в виде цифрового рубля в конкретной ситуации понятия несоотносимые, считает адвокат Олег Объедков.
— В этих сообщениях всё смешано в кучу, чтобы как можно сильнее напугать обычного гражданина и он скорее побежал что-то делать, — говорит адвокат. — И, исходя из того, что входит в это понятие «биометрия», собрать эти данные с помощью видеокамеры банкомата и далее внести вас в какую-то базу, с моей точки зрения, невозможно. Опять же, если бы такое сообщение пришло через «Госуслуги», мы бы еще могли его серьезно обсуждать, но вот всё остальное совершенно несерьезно.
Смысл распространения подобной информации неясен, однако бояться ее не стоит, говорит политолог Александр Сайгин.
— Смешаны достаточно разные вещи, — считает политолог. — Это как вброс о том, что скоро будет смена старых денег на новые. Такие штуки часто запускаются просто без умысла. Знаете, с тем же успехом можно бояться реакции Манту. В любой технологии можно и благо, и зло найти. Но в данном конкретном случае не там ищут. Не там ищут, неверно толкуют, для чего развлекаются, лично мне непонятно.
С этим не согласился эксперт в сфере кибербезопасности, который согласился пообщаться с журналистами на условиях анонимности.
— Если эти данные попадут в руки к опытным мошенникам, хакерам или иным злоумышленникам (называйте их как хотите), при должном уровне знаний они смогут извлечь из этого личную выгоду, — утверждает эксперт. — Представим, что очень умный негодяй завладел какими-нибудь биометрическими данными жертвы. Например, голосом. Голосовую модель человека могут прогнать через нейросеть, которая практически в режиме реального времени сможет воспроизводить любой текст или менять речь злоумышленника в режиме онлайн на вашу. Таким образом он может звонить вашим друзьям и родственникам, представляться вами, просить денег или пойти на другие способы обмана.
Также, по словам собеседника редакции, голос — не единственное, что могут использовать злоумышленники.
— С биометрическими данными человеческого лица можно создать так называемый дипфейк — подмену видеоматериала, — добавил мужчина. — Обладая моделью вашего лица, злоумышленники могут создать видео любого содержания, которое также может быть направлено на то, чтобы ввести в заблуждение ваших друзей, родных и лишить их денег. Использование отпечатков пальцев — это что-то из мира кинофантастики, но, я думаю, через несколько лет правоохранители могут столкнуться и с такими ситуациями. Преступники ведь тоже не стоят на месте.
Вот только те, кто идет писать отказ от использования биометрии в МФЦ, вряд ли руководствуется советами эксперта по кибербезопасности. Даже в ситуации с заявителями из Волгограда — они говорят о «цифровом рубле» и «печати антихриста», но никак не о вероятном случае мошенничества. По мнению психотерапевта Олега Горбунова, чаще всего верить в подобные теории заговора начинают люди в возрасте, что также может быть связано с различными расстройствами.
— Корелляция между возрастными изменениями в организме, а также психическими расстройствами, которые в совокупности могут заставить пациента поверить в зеленых человечков, она есть, но не прямая, — утверждает Олег Горбунов. — Потому что там может быть достаточно много факторов, которые на этом сказались. В большинстве случаев, к сожалению, когнитивные способности ослаблены, поэтому может всякая чушь в голову залететь и стать доминирующей.
По словам эксперта, психиатрия в том числе изучает взаимосвязь веры в такие конспирологические теории с состоянием здоровья человека.
— Свойства мозга таковы, что со временем, в зависимости от того, насколько человек был активен, контроль прифронтальной коры ослабевает, — добавил психотерапевт. — А прифронтальная кора как раз отвечает за функцию прогноза и возможность сделать серьезные выводы, нежели просто по первому впечатлению. Если взять шизофрению, то у нее первые признаки другие. Но может быть всякое, в том числе и вера в конспирологические теории, хотя это не самый распространенный симптом.
Ранее стало известно о том, что имеющиеся у банков биометрические данные граждан до