«Печать антихриста будет следующим шагом»: россияне массово отказываются от принудительного сбора биометрии

«Вы уже 177-е за сегодня»

Поводом для наплыва граждан, желающих немедленно отказаться от сбора биометрии, стало анонимное сообщение в социальных сетях и мессенджерах о том, что написать отказное заявление можно не позднее 31 августа .

Авторы сообщения предупредили, что если не успеть заполнить отказ в срок, то «ловушка захлопнется», мы останемся с «цифровыми деньгами» и уже никогда не сможем переводить их в безналичные или наличные рубли.

Как это работает и есть ли в этих сообщениях хоть доля правды, большинство граждан решили не разбираться и слепо один за другим последовали в ближайшие МФЦ. Жительница Волгограда Елена рассказала нашим коллегам из V1.RU, почему решилась поспешить подать отказ.

