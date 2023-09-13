Патриарх Кирилл призвал к мобилизации против «сил зла»: новости СВО за 12 сентября

Дроны атаковали Курскую область

Два беспилотника атаковали город Рыльск в Курской области. Первый дрон сбросил взрывное устройство на город. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате в двух зданиях оказались повреждены фасады и выбито несколько стекол, никто не пострадал.

Второй БПЛА ударил по административному зданию. Пострадавших, по данным Старовойта, также нет.

Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации

Президент России выступил сегодня на пленарном заседании Восточного экономического форума. Во время выступления ему задали вопрос о том, возможна ли в России новая волна мобилизации. На это президент ответил, что в России уже провели частичную мобилизацию, по которой призвали 300 тысяч человек.