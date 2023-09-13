Патриарх Кирилл призвал к мобилизации против «сил зла»: новости СВО за 12 сентября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 сентября.
Дроны атаковали Курскую область
Два беспилотника атаковали город Рыльск в Курской области. Первый дрон сбросил взрывное устройство на город. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате в двух зданиях оказались повреждены фасады и выбито несколько стекол, никто не пострадал.
Второй БПЛА ударил по административному зданию. Пострадавших, по данным Старовойта, также нет.
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Президент России выступил сегодня на пленарном заседании Восточного экономического форума. Во время выступления ему задали вопрос о том, возможна ли в России новая волна мобилизации. На это президент ответил, что в России уже провели частичную мобилизацию, по которой призвали 300 тысяч человек.
— У нас за последние 6 месяцев добровольно подписали контракты на службу в ВС РФ 270 тысяч человек. Более того, процесс продолжается, ежедневно 1000–1500 человек приходят для подписания контрактов, — заявил Путин. — И мужики наши, мужики российские, понимая, что их ожидает, идут сознательно и добровольно.
О завершении мобилизации 28 октября 2022 года на встрече с Владимиром Путиным заявил министр обороны Сергей Шойгу. Позже президент подтвердил, что мобилизация завершена, и пообещал уточнить у юристов, требуется ли для этого его личный указ. 1 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин посоветовался с юристами — указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен.
Президент рассказал о ходе СВО
Кроме ответа на вопрос о новой волне мобилизации Владимир Путин также подробно рассказал о специальной военной операции. В частности, рассказывая, почему Россия не может прекратить боевые действия, глава государства заявил:
— Те люди, с которыми мы общаемся, которые готовы выступить в качестве посредников, говорят: а вот готовы вы на прекращение боевых действий? Ну как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы что должны сделать? Мы же не троцкисты: движение — всё, конечная цель — ничто. Это плохая теория.
Также президент оценил вероятность переговоров с Украиной: «Если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры».
Комментируя возможные поставки Украине американских истребителей F-16 и снарядов с обедненным ураном, Путин отметил, что они «ничего не изменят, они лишь затянут конфликт».
Патриарх Кирилл призвал к мобилизации против «сил зла»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, куда из Эрмитажа переместили раку с мощами Александра Невского. После литургии он заявил, что в борьбе против «сил зла» должны мобилизоваться все: военные, политики и церковь.
— Сегодня перед Россией стоит задача самая главная: выйти победительницей из той борьбы, которая сейчас против нас развязана силами зла. И совсем не надо приуменьшать сложность переживаемого момента. Сегодня нужна мобилизация всех: воинства, политических сил. И, конечно, Церковь должна быть мобилизована — в первую очередь для того, чтобы творить молитву за наших властей, воинство, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае, — цитирует патриарха ТАСС.
Стрелкову продлили арест
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на три месяца.
— Ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении Гиркина до 18 декабря, — огласила решение судья.
Необходимость продления срока ареста следствие объясняло тем, что расследование представляет особую сложность: запланированы еще несколько следственных действий, назначены молекулярно-генетическая, баллистическая и психолого-лингвистическая экспертизы.
Защита Стрелкова просила изменить меру пресечения на более мягкую.
Стрелков обвиняется в призывах к экстремизму. Его задержали 21 июля у него дома, после чего в квартире экс-министра начался обыск. В тот же день суд арестовал Игоря Стрелкова.
Польша и Румыния требуют запретить ввоз украинского зерна
Румынские фермеры направили открытое письмо президенту и премьеру страны, в котором угрожают, что с 1 октября заблокируют порты и таможенные пункты, если не будет продлен запрет на ввоз украинского зерна.
Также правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна из Украины после 15 сентября, независимо от решения Еврокомиссии. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, страна «не позволит завалить себя украинским зерном».
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— Независимо от того, каким будет решение брюссельских чиновников, мы не откроем наши границы, — заявил Моравецкий в предвыборном ролике.
На заявления Польши о запрете ввоза украинского зерна Киев ответил, что намерен обратиться во Всемирную торговую организацию.