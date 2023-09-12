Почему самолет экстренно сел в поле? Прямой эфир с гендиректором «Уральских авиалиний»

«Уральские авиалинии» проводят срочную пресс-конференцию после экстренной посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском. Из-за чего случилось ЧП? Что дальше будет с самолетом? И как пилотов готовят к нештатным ситуациям? Обо всем этом расскажет гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов в прямом эфире.