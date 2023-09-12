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Тема дняАвиаэксперт — о причинах аварийной посадки в поле
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Почему самолет экстренно сел в поле? Прямой эфир с гендиректором «Уральских авиалиний»

Сергей Скуратов отвечает на вопросы о ЧП под Новосибирском

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«Уральские авиалинии» проводят срочную пресс-конференцию после экстренной посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском. Из-за чего случилось ЧП? Что дальше будет с самолетом? И как пилотов готовят к нештатным ситуациям? Обо всем этом расскажет гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов в прямом эфире.

Airbus А320 выполнял рейс из Сочи в Омск. На борту было 167 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Предварительная причина ЧП — отказ гидравлики и нехватка топлива.

Самолетом управлял пилот Сергей Белов.

Об аварийной посадке самолета мы рассказываем в режиме онлайн. Эксперт объяснял возможные причины ЧП.

Всю информацию мы также оперативно публикуем в телеграм канале

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