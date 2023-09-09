Вместо Швейцарии и Байкала: семь причин посетить Киргизию в любое время года

Озеро Иссык-Куль

Величественный Иссык-Куль покорит вас в любое время года. Его бескрайние воды бережно обнимает заснеженный Тянь-Шань. Это песочный берег, пьяняще свежий воздух и кристально чистая вода. Главная особенность озера — горный и морской климат. Благодаря огромной толще воды оно не успевает охладиться и никогда не замерзает.

В Иссык-Куль втекает около 80 рек и притоков, стекающих с ледников. Озеро накапливает все ценные минеральные вещества, приносимые реками. Чем здесь заняться? Я была и на северном, и на южном побережье, у каждой стороны есть свои преимущества и минусы.