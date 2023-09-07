Введут ли в России обязательный ДНК-тест на отцовство и чем это чревато? Отвечают эксперты

Рассказываем, как происходит ДНК-тестирование и может ли оно негативно отразиться на отношениях.

Как устроена процедура ДНК-тестирования

Для того чтобы сдать ДНК-тест на отцовство, нужны биологические материалы папы и ребенка, рассказала MSK1.RU генетик, доктор биологических наук Светлана Боринская.

— Сам процесс может занимать 24 часа. Обычно берут кровь или слюну с проведением определенных формальностей. Анализы берут в присутствии свидетеля, официально это как-то оформляется медсестрой или следователем в зависимости от обстоятельств, — объяснила она. — Запечатывают эти пробирочки специальным образом, потом отправляют в лабораторию.