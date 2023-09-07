Введут ли в России обязательный ДНК-тест на отцовство и чем это чревато? Отвечают эксперты

Россия сейчас проживает один из самых серьезных демографических кризисов в истории: рождаемость снижается настолько быстро, что политики и врачи забили тревогу. При этом многие люди сейчас принимают решение завести ребенка и сталкиваются с различными сложностями.
Некоторые мужчины начинают сомневаться, действительно ли супруга вынашивает малыша именно от него: кто-то проживает сложный период в браке, а на других людей производит сильное впечатление генетика, ведь далеко не всегда дети похожи на своих биологических родителей.
В Сети стало популярным видео, на котором случайных прохожих спрашивают, нужно ли вводить обязательный ДНК-тест на отцовство после рождения ребенка. Большинство опрошенных мужчин поддерживают эту инициативу, а женщины, напротив, считают такие меры излишними. Журналисты MSK1.RU поговорили с экспертами обо всех тонкостях данной процедуры.
Рассказываем, как происходит ДНК-тестирование и может ли оно негативно отразиться на отношениях.
Как устроена процедура ДНК-тестирования
Для того чтобы сдать ДНК-тест на отцовство, нужны биологические материалы папы и ребенка, рассказала MSK1.RU генетик, доктор биологических наук Светлана Боринская.
— Сам процесс может занимать 24 часа. Обычно берут кровь или слюну с проведением определенных формальностей. Анализы берут в присутствии свидетеля, официально это как-то оформляется медсестрой или следователем в зависимости от обстоятельств, — объяснила она. — Запечатывают эти пробирочки специальным образом, потом отправляют в лабораторию.
В некоторых случаях такое исследование можно провести еще до рождения ребенка, но это не всегда безопасная процедура.
— Ее делают, когда нужна диагностика. Например, для позднородящих женщин проводится медико-генетическая диагностика: делают специальный прокол, но это беспокоит развивающийся плод, — рассказала Боринская. — Есть методики, когда берут из крови матери, но это сложнее. Проще подождать, когда ребенок родится, и взять у него либо слюну, либо кровь.
Юридические тонкости
ДНК-тест на отцовство можно провести и анонимно, втайне от матери, заявил MKS1.RU юрист Андрей Сергеев.
— Просто можно взять пробирку в ближайшей к дому лаборатории и ватной палочкой поводить внутри рта у ребенка — по щекам, грубо говоря. Положить эту ватную палочку в пробирку и отнести в лабораторию, повторить те же действия с собой, — сказал он.
Однако для того, чтобы такая процедура имела юридическую ценность, придется задействовать суд.
— Если мужчина сомневается, что ребенок его, он подает иск в суд, суд назначает экспертизу, и экспертиза показывает, отец он или не отец. Так же и женщина может сделать, потому что есть громкие дела достаточно, когда в роддоме подменяли детей, — сказал Сергеев. — Мне лично до сих пор непонятно, почему нет такой процедуры в обязательном порядке. Я, например, прошел ее и советую своим доверителям. Важно понимать вообще, кого воспитываешь: своих или не своих детей.
Если экспертиза показала, что мужчина и ребенок — не родственники, отец может снова обратиться в суд и оспорить отцовство.
— У меня было такое интересное дело, когда родители европеоидного типа, а ребенок родился африканского типа. Женщина вышла из роддома, быстро зарегистрировала этого ребенка на моего доверителя, потому что они в браке были и всё автоматом произошло. Потом мы проходили эту формальную юридическую процедуру оспаривания отцовства, — поделился юрист.
ДНК-тест на отцовство вряд ли сделают обязательным из-за его дороговизны, отметил Сергеев.
— Самая дешевая процедура в Москве стоит в среднем пятнадцать тысяч рублей. Если делать этот тест обязательным, на кого ляжет необходимость его оплачивать? На родителей? — сказал он. — Я думаю, что с экономической точки зрения это нецелесообразно, в том числе для государства.
Разрушительный эффект
В том случае, если такой закон все-таки примут, последствия могут быть крайне негативными для женщин, считает психолог Наталья Сытилина.
— Женщина вообще подвергается несправедливости в такой ситуации. Мне кажется, этот вопрос нужно оставлять именно сугубо между парами, — сказала она в разговоре с нашим корреспондентом.
Настаивание на подобном тестировании может оказаться разрушительным для отношений, заявил MSK1.RU заведующий кафедрой психологии личности МГУ, профессор, доктор психологических наук Александр Асмолов.
— Любой обязательный медицинский тест, в том числе тест ДНК, является символом недоверия тому человеку, которого ты выбрал и которого ты рискнул полюбить. Не важно, он относится к великолепному женскому полу или угрюмому мужскому, — рассказал он. — В связи с этим я считаю, что возможное введение тестов является деструктивным.
В том случае, если мужчина не уверен, что ребенок действительно от него, нужно не настаивать на ДНК-тестировании, а попробовать решить всё более мягким способом, добавил психолог.
— Если мужчина сомневается, что ребенок не от него, он должен задать себе вопрос о своем выборе любимого человека и прежде всего поговорить об этом со своей избранницей, — сказал Асмолов.
Ранее мы сообщали о том, что за последнее десятилетие в России значительно снизилась рождаемость и увеличилось число случаев бесплодия. Данная ситуация может привести к демографической катастрофе, заявили медики и депутаты Госдумы в июне.
Кроме того, MSK1.RU публиковал репортаж с Форума многодетных семей, на котором родители со всей страны встретились с политиками и бизнесменами и рассказали, что им нужно, чтобы решиться еще на одного ребенка.
Также мы писали о самых странных способах поднять рождаемость в стране: в частности, власти предлагали улучшить демографию при помощи многодетных кукол и билетов в театр.