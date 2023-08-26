freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 94.71
eur 102.26
Тема дняКак Тото Кутуньо целовал женщин Новосибирска
Все новости
Все новости
Мнение

Пообедать здесь можно на 200 рублей. Биолог из России съездила в Киргизию и осталась в восторге от местной еды

Туристка попробовала все блюда национальной кухни

933

Мария Орлова изучает летучих мышей. И в этой командировке она тоже исследовала животных и много ездила по пещерам

Поделиться

Мария Орлова побывала в Киргизии. Туда жительница Тюмени отправилась в рабочую командировку. Она доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медуниверситета, кандидат биологических наук. Помимо работы, в Киргизии Мария много гуляла. Особенно ее впечатлила природа и национальная кухня. К примеру, вы знали, что в Киргизии можно попробовать традиционное блюдо кочевников — боорсок? Не знаете, что это? Читайте колону Марии — там много необычного. Далее — от первого лица.

«Приготовление лагмана — целое театральное действо»

Мы работали в Южном Кыргызстане, который славится своей кухней. Здесь киргизы, узбеки и уйгуры готовят совершенно сказочные плов, самсу, лагман и многие другие национальные блюда. Что хотелось бы отметить: именно здесь делают настоящий каймак (о таджикском, похожем на жирную сметану, я уже негативила в прошлом посте). Так вот, настоящий каймак — это даже отдаленно не сметана, это самая жирная (процентов сорок) фракция сливок, которую снимают при сепарировании. Невероятно вкусная и полезная — рекомендуется врачами беременным и кормящим матерям, а также детям. Что в нее можно макать? Любые хлебобулочные изделия, но лучше всего — боорсок. Эти восхитительные малюсенькие пончики из пышного теста, обжаренные в казане. Их можно есть и просто так. Но с каймаком — бесподобно. Рекомендую изо всех сил, особенно на завтрак.

А вы пробовали блюда, о которых рассказывает Мария?

А вы пробовали блюда, о которых рассказывает Мария?

Поделиться

Самса шикарна и с мясом, и с пряной тыквой (вторая, если честно, мне даже больше понравилась).

Из пловов мне больше всего понравился «Праздничный»: нежирный, с несколькими сортами мяса и перепелиными яйцами — сытно и не напрягает пищеварительный тракт. К плову подается специальный салат — шакарап (помидоры, огурцы, лук, зелень).

Это любимый плов Марии. В Киргизии к нему добавляют перепелиные яйца

Это любимый плов Марии. В Киргизии к нему добавляют перепелиные яйца

Поделиться

А вот приготовление лагмана — целое театральное действо. Рекомендую посмотреть его, заехав в небольшое кафе, где видно, что делает повар на кухне. Лагман в Среднюю Азию принесли уйгуры, заимствовав его в Китае. В российских «узбечках» это блюдо, как правило, готовят совершенно неправильно: то подают в виде супа (а это, вообще-то, ни разу не суп, а фактически макароны с мясом и овощами), то кладут туда плоскую, нарезанную лентами лапшу, что тоже неверно.

Настоящая лагманная лапша долго и упорно тянется из теста, вот для чего и нужны эти многочисленные движения повара, начиная от кручения макарон в виде лассо над головой и заканчивая вращениями в руках. За этим можно наблюдать часами, не отрываясь. Умение приготовить лагман — целое искусство, ему долго учатся. Ну и, конечно, это блюдо исключительно вкусное. В Киргизии оно подается обычно такими большими порциями, что больше к нему ничего не надо заказывать.

Супы в Киргизии — это что-то бесподобное! Чечевичный суп при всей простоте своего приготовления отдает легкой восточинкой за счет специй и подходит даже для ужина из-за своей исключительной легкости. Отдельного рассказа заслуживает мастава — суп из риса и мяса, идеальный для сытного обеда.

Выбор чаев в ресторане обычно радует разнообразием. Мне больше всего понравились ташкентский и байский: к заварке добавляются мята и фрукты, что придает чаю невероятный вкус. К чаю можно взять как боорсок, так и чак-чак — здесь его готовят с орехами и каплями шоколада.

А это лакомство — чак-чак. В него добавили орехи и капли шоколада

А это лакомство — чак-чак. В него добавили орехи и капли шоколада

Поделиться

В обычной столовой (чайхане) можно пообедать на 200–300 рублей. Рестораны подороже, но тоже вполне доступно. Мы втроем поужинали на две тысячи рублей.

Что купить на рынке и как выбрать спелый арбуз

Отдельное кулинарное явление — рынок в центре Оша. Здесь продаются киргизские фрукты. К сожалению, к нам их почти не возят, поскольку в спелом виде их трудно доставить в целости и сохранности. Но вкусно-о-о! Не описать словами.

Есть и свои правила, как проверять арбузы и дыни на спелость. На всякий случай приведу их здесь (но на киргизских рынках эти фрукты практически всегда зрелые): во-первых, у арбуза должен быть зеленый хвостик — это гарантирует его свежесть; во-вторых, при постукивании по арбузу должен раздаваться «пустой» звук; в-третьих, при попытке сжать его руками спелый арбуз издает характерный треск. С дыней всё проще: спелая дыня ароматно пахнет.

Что еще надо обязательно попробовать на Ошском рынке: персики, абрикосы, ближе к осени — инжир. Не поленитесь, поищите желтый инжир — он по своей сладости не сравнится ни с зеленым, ни с черным. Вареная кукуруза — обожаю ее, на рынке она чудесная. Мантышки — крошечные манты с картошечкой, подаются с нарезанным луком. Очень вкусные и сытные, а съесть их можно прямо здесь. На рынке предусмотрена отдельная зона для желающих пообедать, где вам предложат напитки.

Так выглядит желтый инжир. Его Мария рекомендует попробовать всем. Он слаще, чем тот, который продают в России

Так выглядит желтый инжир. Его Мария рекомендует попробовать всем. Он слаще, чем тот, который продают в России

Поделиться

На фото чайхана «Нават»

На фото чайхана «Нават»

Поделиться

Что привезти с собой?

Что приобрести на рынке в качестве сувенира? Валяные вещи (тапочки, например) и мед (для покупки последнего пригласите гида или кого-либо из местных, кто разбирается в данном продукте. Традиция кормить пчел сахарным сиропом, увы, интернациональна). На рынке работает настоящая кузница, где можно приобрести хорошие домашние ножи. И конечно, ткани — местный хлопок не сравнится с российским, а разнообразие принтов и цена вас приятно удивят.

В мае Мария Орлова побывала в Узбекистане. В авторской колонке она поделилась впечатлениями о недавней поездке в страну ближнего зарубежья.

До этого у нас выходила другая колонка Марии. Она зимой ездила в Санкт-Петербург. Культурная столица ее не впечатлила по нескольким причинам. Обстоятельства складывались так, что сначала ей пришлось проводить время в неприятной компании в театре. А позже — ехать с куда более неприятным, по ее мнению, таксистом. Так, окружающие оставили плохое впечатление от поездки и города в целом. Зато благодаря им родилось несколько историй. Почитайте об этом в нашем предыдущем материале.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

КиргизияОтпускОтдыхОтдых в Киргизии
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter