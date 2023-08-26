Пообедать здесь можно на 200 рублей. Биолог из России съездила в Киргизию и осталась в восторге от местной еды

Настоящая лагманная лапша долго и упорно тянется из теста, вот для чего и нужны эти многочисленные движения повара, начиная от кручения макарон в виде лассо над головой и заканчивая вращениями в руках. За этим можно наблюдать часами, не отрываясь. Умение приготовить лагман — целое искусство, ему долго учатся. Ну и, конечно, это блюдо исключительно вкусное. В Киргизии оно подается обычно такими большими порциями, что больше к нему ничего не надо заказывать.



Супы в Киргизии — это что-то бесподобное! Чечевичный суп при всей простоте своего приготовления отдает легкой восточинкой за счет специй и подходит даже для ужина из-за своей исключительной легкости. Отдельного рассказа заслуживает мастава — суп из риса и мяса, идеальный для сытного обеда.

