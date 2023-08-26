Пообедать здесь можно на 200 рублей. Биолог из России съездила в Киргизию и осталась в восторге от местной еды

Мария Орлова побывала в Киргизии. Туда жительница Тюмени отправилась в рабочую командировку. Она доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медуниверситета, кандидат биологических наук. Помимо работы, в Киргизии Мария много гуляла. Особенно ее впечатлила природа и национальная кухня. К примеру, вы знали, что в Киргизии можно попробовать традиционное блюдо кочевников — боорсок? Не знаете, что это? Читайте колону Марии — там много необычного. Далее — от первого лица.
«Приготовление лагмана — целое театральное действо»
Мы работали в Южном Кыргызстане, который славится своей кухней. Здесь киргизы, узбеки и уйгуры готовят совершенно сказочные плов, самсу, лагман и многие другие национальные блюда. Что хотелось бы отметить: именно здесь делают настоящий каймак (о таджикском, похожем на жирную сметану, я уже негативила в прошлом посте). Так вот, настоящий каймак — это даже отдаленно не сметана, это самая жирная (процентов сорок) фракция сливок, которую снимают при сепарировании. Невероятно вкусная и полезная — рекомендуется врачами беременным и кормящим матерям, а также детям. Что в нее можно макать? Любые хлебобулочные изделия, но лучше всего — боорсок. Эти восхитительные малюсенькие пончики из пышного теста, обжаренные в казане. Их можно есть и просто так. Но с каймаком — бесподобно. Рекомендую изо всех сил, особенно на завтрак.
Самса шикарна и с мясом, и с пряной тыквой (вторая, если честно, мне даже больше понравилась).
Из пловов мне больше всего понравился «Праздничный»: нежирный, с несколькими сортами мяса и перепелиными яйцами — сытно и не напрягает пищеварительный тракт. К плову подается специальный салат — шакарап (помидоры, огурцы, лук, зелень).
А вот приготовление лагмана — целое театральное действо. Рекомендую посмотреть его, заехав в небольшое кафе, где видно, что делает повар на кухне. Лагман в Среднюю Азию принесли уйгуры, заимствовав его в Китае. В российских «узбечках» это блюдо, как правило, готовят совершенно неправильно: то подают в виде супа (а это, вообще-то, ни разу не суп, а фактически макароны с мясом и овощами), то кладут туда плоскую, нарезанную лентами лапшу, что тоже неверно.
Настоящая лагманная лапша долго и упорно тянется из теста, вот для чего и нужны эти многочисленные движения повара, начиная от кручения макарон в виде лассо над головой и заканчивая вращениями в руках. За этим можно наблюдать часами, не отрываясь. Умение приготовить лагман — целое искусство, ему долго учатся. Ну и, конечно, это блюдо исключительно вкусное. В Киргизии оно подается обычно такими большими порциями, что больше к нему ничего не надо заказывать.
Супы в Киргизии — это что-то бесподобное! Чечевичный суп при всей простоте своего приготовления отдает легкой восточинкой за счет специй и подходит даже для ужина из-за своей исключительной легкости. Отдельного рассказа заслуживает мастава — суп из риса и мяса, идеальный для сытного обеда.
Выбор чаев в ресторане обычно радует разнообразием. Мне больше всего понравились ташкентский и байский: к заварке добавляются мята и фрукты, что придает чаю невероятный вкус. К чаю можно взять как боорсок, так и чак-чак — здесь его готовят с орехами и каплями шоколада.
В обычной столовой (чайхане) можно пообедать на 200–300 рублей. Рестораны подороже, но тоже вполне доступно. Мы втроем поужинали на две тысячи рублей.
Что купить на рынке и как выбрать спелый арбуз
Отдельное кулинарное явление — рынок в центре Оша. Здесь продаются киргизские фрукты. К сожалению, к нам их почти не возят, поскольку в спелом виде их трудно доставить в целости и сохранности. Но вкусно-о-о! Не описать словами.
Есть и свои правила, как проверять арбузы и дыни на спелость. На всякий случай приведу их здесь (но на киргизских рынках эти фрукты практически всегда зрелые): во-первых, у арбуза должен быть зеленый хвостик — это гарантирует его свежесть; во-вторых, при постукивании по арбузу должен раздаваться «пустой» звук; в-третьих, при попытке сжать его руками спелый арбуз издает характерный треск. С дыней всё проще: спелая дыня ароматно пахнет.
Что еще надо обязательно попробовать на Ошском рынке: персики, абрикосы, ближе к осени — инжир. Не поленитесь, поищите желтый инжир — он по своей сладости не сравнится ни с зеленым, ни с черным. Вареная кукуруза — обожаю ее, на рынке она чудесная. Мантышки — крошечные манты с картошечкой, подаются с нарезанным луком. Очень вкусные и сытные, а съесть их можно прямо здесь. На рынке предусмотрена отдельная зона для желающих пообедать, где вам предложат напитки.
Что привезти с собой?
Что приобрести на рынке в качестве сувенира? Валяные вещи (тапочки, например) и мед (для покупки последнего пригласите гида или кого-либо из местных, кто разбирается в данном продукте. Традиция кормить пчел сахарным сиропом, увы, интернациональна). На рынке работает настоящая кузница, где можно приобрести хорошие домашние ножи. И конечно, ткани — местный хлопок не сравнится с российским, а разнообразие принтов и цена вас приятно удивят.
В мае Мария Орлова побывала в Узбекистане. В авторской колонке она поделилась впечатлениями о недавней поездке в страну ближнего зарубежья.
До этого у нас выходила другая колонка Марии. Она зимой ездила в Санкт-Петербург. Культурная столица ее не впечатлила по нескольким причинам. Обстоятельства складывались так, что сначала ей пришлось проводить время в неприятной компании в театре. А позже — ехать с куда более неприятным, по ее мнению, таксистом. Так, окружающие оставили плохое впечатление от поездки и города в целом. Зато благодаря им родилось несколько историй. Почитайте об этом в нашем предыдущем материале.