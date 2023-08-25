«Вагнер» после Пригожина: что ждет самую известную ЧВК России

— Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы, — заявил президент.



Евгений Пригожин, отбывавший в СССР наказание за кражу, в девяностые занялся бизнесом — сам рассказывал, что начинал с продажи хот-догов, после были рестораны (в одном из них проводил несколько встреч Владимир Путин во время своего первого президентского срока), строительный бизнес и медиаимперия. Подробнее обо всех его бизнес-активах рассказывала «Фонтанка».