Жила в гараже с алкоголиками: история 5-летней Полины, которую спасла родная тетя

Как сложилась судьба Полины и через что пришлось пройти ее близким — смотрите в видео (оно опубликовано чуть выше).

Незадолго до смерти Анна вписала в свидетельство о рождении девочки своего собутыльника Алексея. Мужчине ребенок был не нужен, поэтому он передал Полю на воспитание двоюродной сестре Анны — Яне из Санкт-Петербурга. Позже он аннулировал доверенность и девочка попала в приют. На самого Алексея завели уголовное дело, оказалось, что он неоднократно ходил голым при ребенке. Его ограничили в родительских правах. Тем временем Яна продолжила бороться за будущее своей племянницы. Спустя почти полгода ей всё-таки удалось стать официальным опекуном девочки.