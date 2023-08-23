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Жила в гараже с алкоголиками: история 5-летней Полины, которую спасла родная тетя

Девочка с рождения жила в бараке, а после ее отправили в приют

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Видео: Городские порталы

Маленькая девочка Поля из Краснодара с рождения жила в гараже. Ее мать Анна пила со своими сожителями, которые частенько избивали ее. В прошлом году женщина умерла от цирроза печени.

Как сложилась судьба Полины и через что пришлось пройти ее близким — смотрите в видео (оно опубликовано чуть выше).

Незадолго до смерти Анна вписала в свидетельство о рождении девочки своего собутыльника Алексея. Мужчине ребенок был не нужен, поэтому он передал Полю на воспитание двоюродной сестре Анны — Яне из Санкт-Петербурга. Позже он аннулировал доверенность и девочка попала в приют. На самого Алексея завели уголовное дело, оказалось, что он неоднократно ходил голым при ребенке. Его ограничили в родительских правах. Тем временем Яна продолжила бороться за будущее своей племянницы. Спустя почти полгода ей всё-таки удалось стать официальным опекуном девочки.

О том, почему долгие годы все инстанции, включая опеку, игнорировали проблему — наши коллеги из 93.RU рассказали в большом материале.

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