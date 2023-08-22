Мужчина напал на детей с Z-нашивками — его обвинили в дискредитации ВС РФ: новости СВО за 21 августа

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 августа.
Над Москвой сбили несколько беспилотников
Этим утром сразу в нескольких регионах России сообщили о попытках атаки беспилотниками. Примерно в 06:30 мск БПЛА был подавлен средствами РЭБ над Московской областью, сообщили в Минобороны РФ.
— Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет, — заявил Сергей Собянин.
Позже в регионе сбили беспилотник над территорией Истринского района. Он упал неподалеку от дома главного редактора RT Маргариты Симоньян.
— Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице, — написала Симоньян у себя в телеграм-канале.
По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате падения одного из беспилотников пострадало два человека.
В результате попыток атаки беспилотников временно закрывали московские аэропорты. Из-за этого самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, сел в Казани, также в Татарстане посадили самолет Челябинск — Москва, там же внепланово приземлился рейс из Орска.
В Воронеже задержан мужчина, сорвавший Z-нашивки с детей
Полицейские задержали в Воронеже мужчину, который напал на подростков с Z-нашивками. Задержанный напал на детей из-за одежды и сорвал с них военную символику, сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.
— Задержан мужчина, проявивший агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе города Воронежа, — говорится в сообщении. — В результате проведенной проверки установлено, что
На мужчину составили два протокола об административных правонарушениях: за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС РФ. Материалы дела направлены в Железнодорожный районный суд Воронежа для рассмотрения.
Школьников научат бороться с БПЛА
Тему беспилотников включили в школьную программу. Ученики
Ранее сообщалось, что операторов беспилотников будут готовить в российских колледжах. О новой профессии рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании Московского урбанистического форума.
— Появилось более 250 востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, — заявил министр.
Domino’s Pizza объявила о банкротстве
Компания DP Eurasia, владеющая сетью фастфуда Domino’s Pizza в России, заявила, что прекращает попытки продать бизнес в России и начинает процесс его банкротства. Такое решение было принято в связи с «всё более усложняющейся обстановкой», написала DP Eurasia в своем заявлении.
Компания сообщила, что внешний долг российского подразделения пиццерии оценивается в 520 миллионов рублей. Он был погашен за счет турецкого дочернего предприятия.
В марте 2022 года
Audi и BMW отключили россиян от своего ПО
Audi и BMW отключили российских дилеров от программного обеспечения. Владельцы машин теперь не могут получить доступ к истории техобслуживания и обновление элементов, сообщают «Известия».
Владельцы иномарок также лишились возможности проводить диагностику машин, делать дубликат ключей, прогревать машину удаленно и отслеживать уровень топлива. Однако, по версии «Автодома», доступ к онлайн-сервисам для BMW всё еще возможен через дополнительные резервные каналы.
Неделей ранее ПО для российских дилеров отключил Mercedes-Benz. Отключение от программного обеспечения произошло спустя полтора года после объявления об уходе с российского рынка.
Руководителя Одесской железной дороги задержали за диверсию
ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах ж/д станции Херсон. Из-за действий задержанного произошло временное нарушение снабжения российских войск, заявили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.
— Задержанный в феврале 2022 года, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации, что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции, — заявили в ФСБ.
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На мужчину завели уголовное дело по статье «Диверсия». Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Также УФСБ сообщило о задержании в Ростовской области девушки из Украины, которая собрала сведения о ВС РФ. Она собирала сведения о местах расположения средств ПВО и перемещении военной техники.