Мужчина напал на детей с Z-нашивками — его обвинили в дискредитации ВС РФ: новости СВО за 21 августа

Над Москвой сбили несколько беспилотников

Этим утром сразу в нескольких регионах России сообщили о попытках атаки беспилотниками. Примерно в 06:30 мск БПЛА был подавлен средствами РЭБ над Московской областью, сообщили в Минобороны РФ.



— Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет, — заявил Сергей Собянин.



Позже в регионе сбили беспилотник над территорией Истринского района. Он упал неподалеку от дома главного редактора RT Маргариты Симоньян.