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Прямые чартерные рейсы в Лаос из Новосибирска запускают в октябре

Перелеты будут осуществляться раз в неделю

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Что сейчас происходит на рынке авиаперевозок и как это отразится на их стоимости, ранее объяснили эксперты

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 октября запускает рейсы в Лаос из Владивостока и Новосибирска. Об этом перевозчик рассказал информагентству ТАСС.

— Это чартерный рейс в партнерстве с туроператором «РусАзия». В этом году по их инициативе был добавлен дополнительный город — Новосибирск. Полеты будут выполняться с 28 октября», — цитирует ТАСС перевозчика.

Информации о стоимости билетов на сайте «Уральских авиалиний» найти не удалось.

За последние два месяца читатели несколько раз рассказывали НГС похожие ситуации: они заранее купили билеты на рейсы авиакомпании S7 из Новосибирска в другие города России, но попасть на них не смогли. Мы провели разбор полетов трансферного овербукинга.

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