Прямые чартерные рейсы в Лаос из Новосибирска запускают в октябре

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 октября запускает рейсы в Лаос из Владивостока и Новосибирска. Об этом перевозчик рассказал информагентству ТАСС.
— Это чартерный рейс в партнерстве с туроператором «РусАзия». В этом году по их инициативе был добавлен дополнительный город — Новосибирск. Полеты будут выполняться с 28 октября», — цитирует ТАСС перевозчика.
Информации о стоимости билетов на сайте «Уральских авиалиний» найти не удалось.
За последние два месяца читатели несколько раз рассказывали НГС похожие ситуации: они заранее купили билеты на рейсы авиакомпании S7 из Новосибирска в другие города России, но попасть на них не смогли. Мы провели разбор полетов трансферного овербукинга.