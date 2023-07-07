Новый сбор для пассажиров? Эксперты рассказали, что будет с ценами на авиаперелеты в России

— Есть ли смысл? Не знаю, это надо считать. Но те цифры, которые предлагают заложить в бюджет «Ростех» и Минтранс, видятся чрезмерными, — сказал MSK1.RU Алексей Захаров.

По его словам, такая идея возникла из-за вывозных рейсов, на которые в прошлые разы «государство изыскивало средства из резервных фондов». Как указал MSK1.RU главный редактор Avia.ru Роман Гусаров, эта идея не новая и обсуждается еще с 2015 года.

— Сейчас очередной виток обсуждения. В случае банкротства крупной авиакомпании или, как это было с пандемией в 2020 году, когда на два месяца остановили все рейсы, надо было авиакомпаниям возвращать огромное количество денег за билеты. На эти случаи и нужен некий страховой фонд, — сказал Гусаров.