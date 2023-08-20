«Чтобы унести зарплату, мне потребовался пакет»: почему 90-е были лихими, но не страшными — воспоминания журналиста НГС

90-е как эпоха, а не просто отрезок на календаре, начались в январе 1992-го года, когда президент Борис Ельцин подписал закон о свободе торговли. Отчетливо помню, как буквально в один день в небольшом продовольственном магазине у дома в районе Бугринской рощи, где я тогда снимал квартиру, появилась ЕДА: колбаса, сливочное масло, сыр выглядели в холодной витрине вызывающе и провокационно.

Тут нужно напомнить, что с 1982 года базовые продукты в городе можно было гарантировано купить только по «заказам» — бумажным талончикам, выдававшимся по месту работы или учёбы. 400 граммов колбасы, две пачки масла, два килограмма курятины, бутылка водки. Продукты нужно было искать, доставать, иметь знакомства. А тут всё лежало на витрине в свободном доступе.