Путин предложил не сообщать в Совет Европы о введении в РФ военного положения: новости СВО за 9 августа

Позже атаку подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отметил, что пострадавших от падения обломков нет.



Беспилотники регулярно пытаются атаковать Москву. 1 сентября БПЛА попал в башню «Москва-Сити», повредив один из небоскребов.



ФСБ задержала диверсанта, подорвавшего крымский газопровод

В Крыму был задержан гражданин России, подозреваемый в подрыве газопровода в крымском поселке Кореиз. Мужчина арестован, сообщает ведомство.



Взрыв газопровода произошел в июне. В ФСБ утверждают, что задержанный работал по заданию украинских спецслужб и уже дал признательные показания.

