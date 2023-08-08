«Никита Михалков на лошади заскакивал на корабль»: как сложилась судьба матроса, снявшегося в «Жестоком романсе»

— Чтобы в честь тебя назвали корабль — ты должен чего-то добиться, ты должен свою жизнь построить так, чтобы тебя хотели вспоминать и вспоминали с благодарностью, — считает матрос из «Жестокого романса» Сергей Селезнев. Сейчас ему уже 65, но его романс о Волге до сих пор звучит очень мажорно. Подробности — в материале журналиста V1.RU Дианы Коржок.
В Волгоград всего на несколько часов прибыл теплоход «Дмитрий Пожарский». Капитан этого судна 39 лет назад исполнил роль матроса, бьющего в колокол на корабле в фильме «Жестокий романс». Со времени съемок фильма прошло много лет, матрос уже давно стал капитаном и управляет крупными пассажирскими лайнерами, курсирующими по Волге, Ладоге и Онеге.
Сергей Селезнев уже более четырех десятилетий проводит по полгода жизни на воде и до сих пор с любовью вспоминает съемки с именитыми актерами. Он воспитывает новое поколение судоводителей и верит, что даже женщинам подвластно вести корабль вперед.
«Феерично сыграл матроса»
В 1983 году Селезнев сыграл эпизодическую роль в художественном фильме «Жестокий романс». Сыграть ему пришлось матроса парохода «Ласточка» — под таким названием в кинокартине был снят пароход «Спартак».
Сергей Селезнев семь лет отработал на пароходе «Спартак»: два года третьим штурманом и пять лет вторым штурманом.
— Я исполнил тогда роль матроса, хотя уже дослужился до второго штурмана на пароходе, — говорит Сергей Селезнев. — Во время съемок мы жили такой спортивной, интересной, культурной жизнью. Мне дали роль, нашли специально для меня форму эту черную. И моя задача была заявить об отправлении корабля и позвонить в колокол. Я познакомился тогда с Эльдаром Рязановым, с Никитой Михалковым, с замечательным оператором Вадимом Алесовым. Мы играли в футбол вечерами, нам сняли целый зал.
Сергей Селезнев всегда был открыт для СМИ и творчества, несколько лет назад он снова звонил в колокол, но на этот раз в звании капитана.
— На телеканале НТВ снимали фильм о «Жестоком романсе» и попросили рассказать о съемках. Я согласился и рассказал обо всём, что помню, — рассказывает капитан. — У нас был случай, когда Андрей Мягков едва не утонул, его почти затянуло в винты проплывающего мимо теплохода. Слава богу, он выкарабкался. Помню еще случай, как Никита Михалков на лошади заскакивал почти на корабль. Это всё было так профессионально. Актеры не жалели себя и старались сделать всё, чтобы происходящее выглядело наиболее натурально.
Сергей Селезнев до сих пор с любовью вспоминает этот опыт в кинематографии. Однако уже более 20 лет он сам — капитан.
— В 2002 году я стал капитаном трехпалубного теплохода «Иван Кулибин». Я работал в компании «Водоходъ». Там после 60 лет капитанов отпускают на пенсию. Сейчас я работаю на теплоходе «Дмитрий Пожарский», здесь мой опыт и мои знания еще пока нужны, — рассказал Сергей Селезнев.
«Мои родители всю Сталинградскую битву переправляли боеприпасы под обстрелами и бомбежкой»
Сейчас «Дмитрий Пожарский» на несколько часов опустил якорь у волгоградского причала. Мы провели на судне около часа, слушая рассказы капитана о Волге, о речном пароходстве, о Волгограде. А об этом городе капитан Селезнев знает не понаслышке.
— Я с детских лет был в пароходстве, у нас был клуб «Юных капитанов», и наш класс носил имя Рубена Руиса Ибаррури, мы приезжали на могилу воина, которая в центре вашего красивого города расположена. Это невероятная память и невероятный пример человечности, — рассказал Сергей Селезнев. — Я до сих пор помню, что там написано. Мы ездили к «Пассионарии». И Долорес Ибаррури нас там в Москве лично встречала.
И это не единственная связь капитана с городом на Волге. Его родители-речники всю Сталинградскую битву вывозили раненых и перевозили боеприпасы через Волгу под взрывами и бомбежкой. А позднее и сам капитан Селезнев пришел работать на легендарный «Спартак» — двухпалубный, еще дореволюционный, колесный пароход, который долго хотели сохранить как пароход-памятник, но в 2000 году сгоревший и порезанный на металлолом.
— До сих пор помню, как на палубу зашел еще в
«На капитане лежит огромная ответственность»
Сергей Селезнев всегда и всю свою жизнь помимо сложной капитанской работы занимался и творчеством. Сейчас в свободное время пишет стихи, и одно из своих произведений он процитировал журналистам:
И действительно, капитан на корабле — это гарант спокойствия и успеха команды, а также комфорта пассажиров. Сергею Селезневу сейчас уже 65 лет из них 46 прошли на воде.
— Когда корабль в рейсе, когда есть какие-то сложности в пути, всегда и за всё отвечает капитан, — рассказал Сергей Селезнев. — Я как представитель ЗАГСа оформляю смерти, принимаю детей, какие-то нотариальные моменты тоже на мне. Ни перед Следственным комитетом, ни перед прокуратурой, только перед Богом мы несем ответственность за то, что может случиться на корабле. Но часто случаются и счастливые моменты. Несколько лет назад пришлось мне людей женить. На собрании подошел ко мне мужчина и попросил поженить их между Нижним Новгородом и Костромой, есть там такое место чудесное — Диево Городище называется. Именно там я их и поженил.
На память молодоженам Сергей Селезнев подарил открытку, а сам скромно сказал, что был бы сан — повенчал бы ребят не задумываясь на самом берегу Волги.
Есть ли место в речниках женщинам
Сергей Селезнев не скрывает своей любви к речному пароходству, к своей работе, к капитанству и к своей малой родине — Нижнему Новгороду.
— В Волгограде набережная замечательная, она стала красивая, живая, вон сколько людей здесь, вон сколько движения, — рассказал Сергей Селезнев. — Но, честно вам скажу, красивее набережной, чем в моем родном Нижнем Новгороде, нет. И она преобразилась в последние три года. Единственное, что в Волгограде расстраивает — это отсутствие речного вокзала. Это ведь ворота города! Они должны встречать гостей, должны встречать туристов. А у вас таких ворот нет. Но в целом в последнее время все изменения в городах начали делать именно для людей, а не для красоты, может быть и речной порт сделают — кто знает?
Работа у капитана такая, что на суше он бывает всего по полгода. У него двое детей. Мальчик и девочка — оба уже взрослые.
— Они провели со мной в разъездах всё свое детство и в итоге решили, что с судоходством свою жизнь связывать не будут, — рассказал капитан.
При этом сам капитан Селезнев за свою многолетнюю службу речному флоту воспитал не одно поколение новых капитанов. Сейчас он ходит по школам, проводит открытые уроки и восхищается молодым поколением, которое умеет задавать правильные вопросы и не стесняется этого делать. Кстати, о женщинах на корабле капитан тоже говорит с теплом и уважением.
— У меня сейчас в команде девочка — рулевая. Мечтает стать капитаном, — рассказал Сергей Селезнев. — Я считаю, что девушкам дорога открыта в любую отрасль. Они даже несколько целеустремленнее, чем парни в своих стремлениях и желаниях. У нас в речном флоте были успешные женщины-капитаны и я горжусь знакомству с ними. Вообще, женщины во многом могут преуспеть. Возьмите хотя бы Валентину Терешкову или Валентину Матвиенко.
Весь разговор с капитаном происходил в капитанской рубке «Дмитрия Пожарского». Капитан, рассказывая о себе, заметил, что рядом проходит красавец «Семен Буденный».
— Смотрите, какой «Семен Буденный» идет. Там мой воспитанник — капитан, — рассказал Сергей Селезнев и сразу же подключился к рации и пожелал «Буденному» хорошей дороги. — У меня много учеников. Они доросли до капитанов. Знаете, что интересно? В нашей работе невозможно без новых знакомств, без новых кораблей и горизонтов. Я вот сейчас смотрю и понимаю, что не успеваю за многими вещами.
— Сейчас появляется очень много новых имен, новых кораблей. Я, как пытливый ум, не могу просто пройти мимо. Читаю, узнаю, история уже оживает в лицах и людях, кораблям сейчас дают имена новых героев, героев, которые еще вчера были обычными людьми. У нас был в волжском пароходстве председатель профкома и вот недавно корабль получил его имя. Как-то раз размышляли мы с рулевым об этом. И он говорит: «А как вы думаете, в честь меня могут назвать?» Я ответил, что для того, чтобы в честь тебя назвали корабль — ты должен чего-то добиться, ты должен свою жизнь построить так, чтобы тебя хотели вспоминать и вспоминали с благодарностью.