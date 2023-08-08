«Никита Михалков на лошади заскакивал на корабль»: как сложилась судьба матроса, снявшегося в «Жестоком романсе»

Сергей Селезнев семь лет отработал на пароходе «Спартак»: два года третьим штурманом и пять лет вторым штурманом.



— Я исполнил тогда роль матроса, хотя уже дослужился до второго штурмана на пароходе, — говорит Сергей Селезнев. — Во время съемок мы жили такой спортивной, интересной, культурной жизнью. Мне дали роль, нашли специально для меня форму эту черную. И моя задача была заявить об отправлении корабля и позвонить в колокол. Я познакомился тогда с Эльдаром Рязановым, с Никитой Михалковым, с замечательным оператором Вадимом Алесовым. Мы играли в футбол вечерами, нам сняли целый зал.