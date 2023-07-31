Путин подписал указ о праздновании 80 лет Победы

Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Правительству вместе с оргкомитетом «Победа» в ближайшие три месяца нужно будет разработать и утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий. В дальнейшем оргкомитет будет курировать всю их подготовку и проведение.
В числе праздничных мероприятий должны быть предусмотрены посвященные решающим сражениям и другим важнейшим событиям ВОВ, а также мероприятия с участием первых лиц и глав правительств иностранных государств.
Кроме того, правительству поручено принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов ВОВ, а органам исполнительной власти различных уровней — «оказывать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты».