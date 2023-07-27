В Минцифры решили запретить пользоваться иностранными спутниками. Связь станет хуже и дороже?

— Требование должно распространяться как на государственные компании, так и на частные. Для стабильной работы интернета и телевидения наши провайдеры должны работать через наши, отечественные аппараты, — заявили «Коммерсанту» в ведомстве.

Сейчас крупнейшими российскими владельцами спутниковой группировки являются ФГУП «Космическая связь» (12 спутников серии «Экспресс») и «Газпром космические системы» (ГКС, 5 спутников серии «Ямал»). Кроме того, развитием проектов в области спутниковой связи занимается «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), которое планирует запустить 700 низкоорбитальных спутников к 2035 году, чтобы обеспечить широкополосный доступ в интернет. Кроме того, IT-компания «Ситроникс» планирует к 2025 году вывести на орбиту 157 аппаратов, которые будут заниматься дистанционным зондированием земли, навигацией судов, интернетом вещей (система взаимосвязанных вычислительных устройств, которые могут собирать и передавать данные по беспроводной сети без участия человека) и другими задачами.