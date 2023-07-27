В Минцифры решили запретить пользоваться иностранными спутниками. Связь станет хуже и дороже?

В Минцифры предложили идею запретить всем операторам связи закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий. По мнению ведомства, это должно поддержать стабильную работу российского телевидения и интернета. При этом тарифы на пользование российскими спутниковыми группировками собираются повысить, чтобы дать им возможность «нарастить инвестиции в развитие». Означает ли это, что интернет станет для нас дороже? И что в таком случае будет с его качеством?
Чего хотят в Минцифры
Минцифры презентовало свою идею во время обсуждения стратегии развития отрасли связи до 2035 года на сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина. По информации корреспондентов «Коммерсанта», ознакомившихся с презентацией, из документа следует, что к 2030 году возможна деградация спутниковой группировки связи, доступа в интернет и вещания. В частности, в Минцифры предупредили, что к этому году 7 из 12 спутников ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) отработают свой срок существования. При этом зарубежные группировки будут насчитывать больше 10 тысяч спутников широкополосного доступа на негеостационарных низких орбитах. По данным Минцифры, возможные последствия могут быть совершенно различными:
- сбои в работе системы президентской, правительственной и специальной спутниковой связи;
- сбои в работе федерального цифрового телевидения;
- недоступность связи на значительной части Арктической зоны России;
- доминирование иностранной спутниковой группировки;
- невозможность обеспечить потребности экономики страны современными услугами связи.
Чтобы развивать российский рынок спутниковой связи, Минцифры предлагает увеличить тарифы ФГУП «Космическая связь» в 2,5 раза и ввести запрет на покупку спутникового доступа у иностранных группировок.
— Требование должно распространяться как на государственные компании, так и на частные. Для стабильной работы интернета и телевидения наши провайдеры должны работать через наши, отечественные аппараты, — заявили «Коммерсанту» в ведомстве.
Сейчас крупнейшими российскими владельцами спутниковой группировки являются ФГУП «Космическая связь» (12 спутников серии «Экспресс») и «Газпром космические системы» (ГКС, 5 спутников серии «Ямал»). Кроме того, развитием проектов в области спутниковой связи занимается «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), которое планирует запустить 700 низкоорбитальных спутников к 2035 году, чтобы обеспечить широкополосный доступ в интернет. Кроме того, IT-компания «Ситроникс» планирует к 2025 году вывести на орбиту 157 аппаратов, которые будут заниматься дистанционным зондированием земли, навигацией судов, интернетом вещей (система взаимосвязанных вычислительных устройств, которые могут собирать и передавать данные по беспроводной сети без участия человека) и другими задачами.
По словам акционера «Ка-Интернет» Сергея Пехтерева, намерения Минцифры по увеличению регулируемых тарифов для клиентов «Космической связи» выглядят вполне логичными.
— Создание и вывод на орбиту новых спутников требует денег, а в силу санкций и ухода западных производителей стоимость бортов будет выше, соответственно, нужно наполнить бюджет ГПКС, увеличив те тарифы, которые устанавливаются государством и находятся ниже рыночного уровня,— заявил эксперт, добавив, что запрет на использование иностранных спутников может пополнить бюджет ГПКС и ГКС.
В проекте правительства «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы» отмечается, что санкции существенно повлияли на возможности российских предприятий по производству спутников. В документе сказано, что с учетом нынешней геополитической обстановки отсутствует возможность поставки ключевого зарубежного оборудования и комплектующих, чтобы создавать отечественные космические аппараты. Всё потому, что иностранные комплектующие составляли более 80% в российских спутниках.
Подорожает ли интернет
Один из главных вопросов, который во всей этой ситуации беспокоит обычных людей, — что будет с интернетом и телевидением? Ухудшится ли качество картинки и скорость, а самое главное — ждать ли повышения цен? Участники рынка и эксперты по телекоммуникациям в целом уверены, что запрет на использование иностранных спутников вряд ли сильно скажется на российских пользователях. Одним из главных факторов является то, что потребность в спутниковой связи в России постепенно уменьшается: в удаленные и труднодоступные районы приходят оптические линии.
— Невозможность арендовать мощности на иностранных спутниках сильного влияния на рынок не окажет, — отметил акционер «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев. — Некоторых спутников, перечисленных в постановлении 2017 года, уже нет на орбите. При этом на большинстве других российские пользователи, скорее всего, сейчас арендуют единичные каналы связи.
Экономист Георгий Остапкович уверен, что качество передачи информации через иностранные спутники намного выше, чем через российские, поскольку зарубежные компании давно работают на этом рынке, более организованы для передачи этих услуг и знают всю проблематику.
— Это будет мотивацией для наших производителей на подобные услуги и товары. Стоит временно пойти на ухудшение качества услуг, но выиграть в геополитическом смысле, учитывая сегодняшнюю обстановку в мире, — объяснил эксперт. — Ведь если вы работаете через иностранные спутники, то всегда попадаете в зону если не абсолютного, то частичного наблюдения. Наши спутники с точки зрения передачи информации хуже, чем иностранные, это очевидно. Но эти неудобства — максимум на 1–2 года. При желании, инвестициях, инновациях всё это можно устранить.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
По словам Георгия Остапковича, цены на тарифы и интернет-услуги однозначно повысятся, но это будет временное явление:
— Это не будет катастрофическим подъемом и ростом цен, наверняка он будет регулироваться и контролироваться. Интернет-услуги поднимутся в цене, так всегда происходит в подобных случаях. Но когда наши производители включатся в дело, цены условно через год-два могут опуститься даже ниже стартовых. Повышение в моменте очевидно, но не в рамках стратегической перспективы. Вполне возможно, что наши производители либо сами, либо с помощью заимствования у дружественных стран смогут компенсировать этот рост цен в последующие годы.
В МТС заявили, что концептуально поддерживают переход российских компаний на отечественные спутники, отметив, что это поможет сделать рынок распределения спутниковых емкостей «более предсказуемым, прозрачным и конкурентным».
— Вместе с тем решение этой задачи требует тщательного расчета времени с учетом технологического цикла производства и запуска спутниковых систем. Немедленный перевод всех бизнесов на российские спутники невозможен по причине дефицита ресурса спутниковой емкости, — пояснили в МТС.
В «Триколоре» также поддержали инициативу Минцифры и правительства, но отметили, что нужно учитывать важные нюансы, главный из которых — ограниченность частотного ресурса как для российских, так и для иностранных вещателей. Отказ от иностранных спутников может повлиять в первую очередь на доступность услуг для российских клиентов.
— Исключая для себя международный ресурс, мы ограничиваем пул выбора, что повлияет на развитие рынка и доступность услуг вещателей для конечного потребителя. Развитие и адаптация технологий в России под текущие реалии займет значительно больше трех-пяти лет, так как на данный момент российские игроки не обладают достаточной собственной технологической и экономической базой, — заявили в компании «Коммерсанту».
На некоторых операторов инициатива Минцифры и вовсе никак не повлияет, поскольку они уже пользуются российскими спутниками связи; в частности, об этом заявили в компании «Мегафон»:
— «МегаФон» в своей работе использует только российские спутники связи, поэтому на компании и абонентах данная инициатива никак не отразится.
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