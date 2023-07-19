«Отреклась от военных званий»: всё, что известно о скандале вокруг двукратной олимпийской чемпионки и майора ВС РФ Елены Исинбаевой

В то же время не все встали на сторону критики спортсменки после всех публикаций. К примеру, известный профессор из Великобритании Михаил Анипкин отметил, что Елена Исинбаева сама заработала на роскошную жизнь.



— Посмотрел только что вышедший ролик про Исинбаеву. Не знаю. Не уверен, что эти эскапады по адресу. Уж она-то сама заработала эти деньги — буквально потом, — отметил профессор. — Из самой простой волгоградской семьи: отец — слесарь-сантехник, а мама — уборщица, если я не путаю. В общем, давайте уж назовем вещи своими именами: она из самых социальных низов. Сама всего добилась. Упорным трудом и талантом. Я же тоже из Волгограда. Мы ею очень гордились. Она, по-видимому, хорошая дочь. На свои призовые, говорят, купила отцу «Гелендваген». Представляете, слесарь на «Гелендвагене». Говорят, отец так и работает слесарем. Она самая простая девчонка. Не на подрядах от государства, не на откатах, не на взятках, а своим горбом заработавшая себе благосостояние. И я, кстати, этому очень рад, что простая девчонка из Волгограда смогла своим трудом и талантом сделать себе счастье. Она, мне кажется, заработала честно право и возможность жить, где хочет.