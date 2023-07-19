«Отреклась от военных званий»: всё, что известно о скандале вокруг двукратной олимпийской чемпионки и майора ВС РФ Елены Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, майор Вооруженных сил Российской Федерации из Волгограда Елена Исинбаева оказалась в центре скандала после публикаций в отечественных и зарубежных СМИ информации о переезде спортсменки в Испанию. Журналисты и блогеры утверждали, что чемпионка обзавелась дорогостоящей недвижимостью на Канарских островах, электромобилем и видом на жительство в стране НАТО. Сама же Елена Исинбаева ответила на все эти обвинения огромным постом в соцсетях о своих многочисленных спортивных достижениях, а также словами о том, что зависть — это плохо. Наши коллеги из V1.RU cобрали в одном материале всё, что известно о скандале вокруг чемпионки.
Душой — в России, семьей — в Монте-Карло
Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпийских игр
Известно, что долгое время Елена Исинбаева жила в Монако, затем ненадолго вернулась в Волгоград. Позже на пресс-конференции в волгоградском обществе «Динамо» она заявила, что не намерена жить в России, а хочет переехать обратно в Монако.
— В Волгограде у меня будет много обязательств, но жить хочу в Монако, — заявляла спортсменка. — Базы в городе нет не только по легкой атлетике, но и по другим видам спорта.
В Монако же у нее родились сын и дочь. Елена Исинбаева является членом генсовета Юнармии, а также инструктором по легкой атлетике Центрального спортивного клуба армии.
В 2015 году министр обороны присвоил ей звание майора Вооруженных сил Российской Федерации. А в 2010 году из-за спортсменки был убит житель Чеченской Республики, оскорбивший ее в присутствии поклонников, среди которых оказался ныне также покойный вице-президент Волгоградской областной федерации бокса и авторитетный бизнесмен Владимир Кадин.
После начала специальной военной операции на Украине Елена Исинбаева сначала попала в «псевдосанкционные» списки, составленные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Затем, в конце зимы этого года, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности страны о санкциях сроком на 50 лет против российских спортсменов, в том числе и в отношении Елены Исинбаевой. Позже в Международном олимпийском комитете заявили о начале проверки Елены Исинбаевой на связь с Вооруженными силами РФ и спецоперацией на Украине. Правда, никаких публичных итогов этого «расследования» до сих пор объявлено не было.
Виллы, пентхаусы, электрокары
Накануне испанское издание EL DIGITAL SUR опубликовало огромную статью, посвященную майору Елене Исинбаевой. Журналисты утверждают, что бывшую спортсменку обнаружили на одном из Канарских островов — Тенерифе. По данным зарубежных СМИ, она проживает в роскошном комплексе на юге острова. В подтверждение своих слов корреспонденты опубликовали фотографии женщины, крайне похожей на Елену Исинбаеву, на улицах Испании. При этом журналистам V1.RU не удалось найти в соцсетях Елены Исинбаевой подтверждений или опровержений этой информации.
Новости об этом быстро разошлись по соцсетям, пользователи которых недоумевали, как высокопоставленный сотрудник Вооруженных сил Российской Федерации мог оказаться так далеко от Родины в трудный час, когда она, судя по вездесущей рекламе контрактной службы, так нуждается в профессиональных кадрах?
В соцсетях также публиковалась информация о том, что Елене Исинбаевой якобы принадлежат объекты элитной недвижимости на сумму несколько миллионов евро. По официально не подтвержденным данным авторов публикаций, спортсменка с супругом купила в феврале
Журналистам не удалось связаться с самой Еленой Исинбаевой, однако ее помощница сообщила, что публикация испанских СМИ — фейк, а бывшая спортсменка находится в России.
«Звание майора — номинальное»
Правда, спустя несколько дней после такого заявления помощницы чемпионки сама Елена Исинбаева опубликовала в запрещенной в России соцсети огромный пост на испанском языке.
— Друзья, я редко реагирую на какие-либо новости или статьи, связанные с моим именем. Но в этот раз я решила расставить точки над всем, кто интересуется этой темой, и для тех, кто заинтересован в правде, — обратилась к подписчикам волгоградка.
Подписчики не поняли, почему спортсменка решила обратиться к ним на испанском языке и как понимать этот жест. Можно ли считать, что чемпионка отреклась от России или буквально вышла к поклонникам под нейтральным флагом? На все эти вопросы в комментариях Елена Исинбаева не ответила. Версию для российских пользователей она опубликовала в VK.
Далее в посте Елена Исинбаева описала все свои многочисленные спортивные достижения, а затем назвала свое звание в Вооруженных силах Российской Федерации номинальным, то есть не выполняющим своего назначения или обязанностей, фиктивным.
— До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена многих наград и званий за большие спортивные заслуги, — написала Елена Исинбаева. — Звания, о которых сегодня идет речь, носят номинативный характер, так как я не состою и никогда не служила в Вооруженных силах Российской Федерации. Точно так же я никогда не была депутатом Государственной думы (парламента России) или членом какой-либо партии.
Журналисты V1.RU направили запросы в ЦСКА и Минобороны с просьбой разъяснить, является ли Елена Исинбаева действующим майором ВС РФ, получала ли она и получает ли сейчас денежное довольствие или какие-либо льготы за это, но ответа пока не получили.
Также спортсменка сообщила, что у нее был «перерыв» в работе с Международным олимпийским комитетом, «чтобы все прояснить», но в сентябре 2023 года она продолжит свою деятельность в МОК. Опубликованные в прессе снимки она назвала «фотографиями
— Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет лживые статьи и информацию: я гражданин мира, всегда им была и остаюсь, — отметила чемпионка. — Я живу там, где работаю, ем то, что мне нравится, общаюсь с людьми, которых ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в хорошую сторону каждого человека, даже тех людей, которые «готовы закидать меня камнями» только за то, что кто-то где-то что-то сказал, написал или выложил какие-то фото
В завершение своего обращения Елена Исинбаева рассказала о зависти.
— Помните, что зависть — разрушительное чувство. Проверяйте информацию, анализируйте ее, не дайте себя одурачить или отвлечь от своих целей, — порекомендовала спортсменка подписчикам. — Цените себя и не теряйте время... У вас еще есть шанс чего-то добиться в этой жизни.
Тем временем в Госдуме после заявлений Елены Исинбаевой заявили о подготовке законопроекта о компенсационной выплате при смене гражданства спортсменами. Депутаты отметили, что это деньги налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую.
— В случае если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду России, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации (российским организациям), осуществившей (осуществившим) его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на его подготовку, — сказано в документе.
В то же время не все встали на сторону критики спортсменки после всех публикаций. К примеру, известный профессор из Великобритании Михаил Анипкин отметил, что Елена Исинбаева сама заработала на роскошную жизнь.
— Посмотрел только что вышедший ролик про Исинбаеву. Не знаю. Не уверен, что эти эскапады по адресу. Уж она-то сама заработала эти деньги — буквально потом, — отметил профессор. — Из самой простой волгоградской семьи: отец — слесарь-сантехник, а мама — уборщица, если я не путаю. В общем, давайте уж назовем вещи своими именами: она из самых социальных низов. Сама всего добилась. Упорным трудом и талантом. Я же тоже из Волгограда. Мы ею очень гордились. Она, по-видимому, хорошая дочь. На свои призовые, говорят, купила отцу «Гелендваген». Представляете, слесарь на «Гелендвагене». Говорят, отец так и работает слесарем. Она самая простая девчонка. Не на подрядах от государства, не на откатах, не на взятках, а своим горбом заработавшая себе благосостояние. И я, кстати, этому очень рад, что простая девчонка из Волгограда смогла своим трудом и талантом сделать себе счастье. Она, мне кажется, заработала честно право и возможность жить, где хочет.
Высказался Михаил Анипкин и насчет участия Елены Исинбаевой в политике.
— Слушайте, ну давайте не будем валять дурака! Прям без Исинбаевой Путин Конституцию не поменял бы! Да, ей не хватило духу сказать «нет» использованию ее имени, — предположил мужчина. — Мне тоже не нравились кое-какие ее фразы. Но она спортсменка! Черт возьми, чего вы ждете от профессионального спортсмена! Внятной политической позиции? Этой позиции нет у большей части интеллигенции, которая по роду своей деятельности вроде как должна ее иметь. В общем, не по тому адресу это видео. Это мое личное мнение. Теперь клеймите меня.