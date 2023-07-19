Россия обсудила альтернативы зерновой сделки с Турцией: новости СВО за 18 июля

В Угличе задержали сотрудницу администрации — ее обвиняют в подготовке теракта

В Угличе сотрудники ФСБ задержали 35-летнюю сотрудницу администрации. Как сообщили в ФСБ, ее подозревают в подготовке террористического акта.

По данным силовиков, она «осуществляла сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры региона с целью совершения теракта».

— У задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления, — говорится в сообщении ФСБ.