Что такое зерновая сделка и почему Россия от нее отказалась? Простое объяснение

— Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана, о которой он вчера объявил, продлить эту сделку еще на два месяца, — говорил Лавров в мае, добавив, что это решение было принято «при четком понимании, что эти два месяца будут решающими».



Зачем зерновую сделку то приостанавливали, то продлевали

Зерновую сделку приостанавливали несколько раз. В октябре 2022 года — из-за того, что беспилотники атаковали корабли Черноморского флота. Тогда выяснилось, что БПЛА запустили с гражданских судов Украины. После этого НАТО призывали Россию пересмотреть свое решение. Когда Украина официально заверила, что морские коридоры будут использоваться только по назначению и по условиям сделки, зерновую сделку продлили.



На сайте ООН в пункте о том, «почему черноморская инициатива должна продолжаться», говорится лишь про сторону Украины и что «инициатива позволила частично возобновить поставки жизненно важных продуктов питания на рынок», что дало украинским фермерам «некоторый уровень предсказуемости в производстве и сборе урожая и оживило ключевые судоходные пути».

