Что такое зерновая сделка и почему Россия от нее отказалась? Простое объяснение

Проработав почти год, зерновая сделка прекратила свое существование с подачи российской стороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что часть договоренностей, касающаяся России, «не выполнена до сих пор». Песков подчеркнул, что, как только они будут выполнены, «российская сторона вернется к реализации этой сделки незамедлительно». Рассказываем, что такое зерновая сделка, почему ее несколько раз продлевали, но в итоге решили прекратить, и что означает отказ от нее.
Зачем подписали зерновую сделку
До начала СВО около трети объема пшеницы на мировом рынке продавали Россия и Украина. По словам известного украинского экономиста (а теперь военного) Александра Охрименко, до спецоперации на Россию приходилось 20% поставок, на Украину — 12%. Зерно экспортировали в страны Африки, Ближнего Востока и в некоторые страны Азии и Евросоюза. При этом в интервью «Известиям» в 2015 году Охрименко заявлял, что попытки построить «экспортоориентированную экономику без России» пока безрезультатны.
С началом спецоперации многие страны отказались торговать с Россией, а из-за боевых действий вывоз зерна из Украины остановился. После этого цены на зерно так стремительно ринулись вверх, что в некоторых странах появилась угроза голода. Тогда в мае 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш предложил заключить выгодную для всех сделку. Как отмечают в российском МИД — «с заявленными гуманитарными целями обеспечения глобальной продовольственной безопасности, снижения угроз голода и помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки».
Сделка подразумевала ослабление санкций против России, создание безопасного морского коридора для торговли зерном из Украины. 22 июля 2022 года в Стамбуле стороны подписали два взаимоувязанных соглашения — «черноморская инициатива» по вывозу украинского продовольствия и российского аммиака и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. Посредниками стали Турция и ООН. «Черноморскую инициативу» запустили буквально через неделю после подписания.
— В максимально короткие сроки был определен морской гуманитарный коридор, сформирован Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле для регистрации и инспекций судов-участников, а уже 1 августа 2022 года из Одессы вышел первый сухогруз «Разони», — говорится в сообщении российского МИД.
Первую часть зерновой сделки заключили сроком на 120 дней, потом продлили еще на 60 дней, последнее продление было в мае — до 18 июля. По задумке зерновая сделка должна была продлеваться автоматически, как только ее срок подходил к концу.
По данным «Интерфакса», зерно и другие продовольственные товары в рамках инициативы экспортировали в 45 стран на трех континентах. В частности, 46% поставили в Азию, 40% — в Западную Европу, 12% — в Африку. 51% экспортированного продовольствия — кукуруза, 27% — пшеница, 6% — подсолнечный жмых, 5% — подсолнечное масло, 4% — ячмень, 3% — рапс, 4% — другое продовольствие.
Какую роль играет Турция в зерновой сделке
Для Турции сделка важна, потому что страна завозит к себе часть украинского зерна, перерабатывает, а затем поставляет муку в другие страны. Для президента Турции Реджепа Эрдогана подписание зерновой сделки стало стратегическим шагом. На носу были новые выборы главы государства, и благодаря соглашению Эрдоган подчеркивал свои успехи на международной арене.
18 мая 2023 года, перед очередным продлением сделки (и накануне второго тура президентских выборов в Турции), глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «сделка не касалась изначально Турции или какой-то конкретной страны, она касалась декларированной задачи: обеспечения продовольственной безопасности и, прежде всего, интересов беднейших стран».
— Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана, о которой он вчера объявил, продлить эту сделку еще на два месяца, — говорил Лавров в мае, добавив, что это решение было принято «при четком понимании, что эти два месяца будут решающими».
Зачем зерновую сделку то приостанавливали, то продлевали
Зерновую сделку приостанавливали несколько раз. В октябре 2022 года — из-за того, что беспилотники атаковали корабли Черноморского флота. Тогда выяснилось, что БПЛА запустили с гражданских судов Украины. После этого НАТО призывали Россию пересмотреть свое решение. Когда Украина официально заверила, что морские коридоры будут использоваться только по назначению и по условиям сделки, зерновую сделку продлили.
На сайте ООН в пункте о том, «почему черноморская инициатива должна продолжаться», говорится лишь про сторону Украины и что «инициатива позволила частично возобновить поставки жизненно важных продуктов питания на рынок», что дало украинским фермерам «некоторый уровень предсказуемости в производстве и сборе урожая и оживило ключевые судоходные пути».
Зачем России зерновая сделка
В 2022 году Владимир Путин заявлял, что Россия собрала более
Таким образом получалось, что Россия попросту не может потребить тот объем зерна, что производит, и зерновая сделка для страны означала возможность продолжить продажу своих товаров и увеличить экспорт зерновых и зернобобовых.
При этом в офисе координатора ООН 15 июля заявляли, что за без малого год работы «черноморская инициатива» позволила вывезти из украинских портов
Что не устраивает Россию в зерновой сделке
В российском МИД без лишней скромности заявляют: «Год спустя итоги работы по реализации указанных договоренностей выглядят неутешительно».
— Вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов, — говорится в заявлении ведомства.
В подтверждение своим словам МИД приводит такие цифры и факты:
- за время работы «черноморской инициативы» в общей сложности вывезли
32,8 млнтонн грузов;
- из них более 70% (
26,3 млнтонн) отправили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС;
- на долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% — всего
922 092тонны.
— Такая география и коммерциализация изначально гуманитарной инициативы станут понятными, если учесть, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более
В то же время европейские страны, приобретающие украинское продовольствие по демпинговым ценам, перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. То есть зарабатывают дважды — на продаже зерна и на его переработке.
— Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров, и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций, — говорится в сообщении МИД.
Из-за этого Владимир Путин неоднократно называл зерновую сделку «сплошным надувательством». А на встрече с военкорами президент говорил о возможности выхода из сделки.
— Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников, — говорил Путин.
Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что сделку удастся возобновить до августа. По его словам, «черноморская инициатива» «вошла в историю как важный дипломатический успех»: было отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции, благодаря чему «многим странам удалось избежать втягивания в продовольственный кризис». По словам Эрдогана, он планирует обсудить эту тему на встрече с российским президентом в августе 2023 года в Турции, но надеется, что этот вопрос удастся решить раньше в ходе телефонного разговора.
Что означает отказ от зерновой сделки
В МИД заявили, что прекращение зерновой сделки означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование совместного координационного центра в Стамбуле.
— Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений Россия будет готова рассмотреть восстановление «сделки», — говорится в сообщении МИД.
В ведомстве заявляют, что без участия России «черноморская инициатива» прекращает свое функционирование с 18 июля.
Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti уже заявила, что отмена зерновой сделки может «потрясти мировые рынки» и грозит политической нестабильностью в регионах с проблемами с продовольственной безопасностью.
При этом для России, по словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, прекращение зерновой сделки «некритично».
— Она только вредила и ничего хорошего не приносила. Российский зерновой рынок получит только позитив от остановки зерновой сделки, никакого негатива не будет, — сказал Злочевский в беседе с ТАСС.
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Злочевский считает, что продлевать зерновую сделку не надо — она с самого начала оказывала негативное влияние на российские поставки.
Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо Владимиру Путину с новым предложением по сохранению «зернового соглашения».