Ни одного плохого впечатления — как российская бизнесвумен с мужем отдохнули в Узбекистане вместо Дубая и сколько у них ушло денег

Мы расстроились и подумали: что же теперь нам делать? Вместо такси можно было бы еще арендовать машину, но это дорого для обычных поездок. Тогда мы решили поехать на общественном транспорте. И знаете, это оказалось удобно. У них хорошие и оборудованные все автобусы. Может быть, это в пригороде по-другому, но в Ташкенте все автобусы — как у нас, такие зелененькие, с кондиционерами, очень комфортно.

Что касается уважения и вежливости от местных, то даже в общественном транспорте ситуация точно такая же, как была в аэропорту. Помню, как открылся автобус и многие подбежали к нам, стали спрашивать, не нужна ли нам или Мише помощь. Люди отзывались на то, чтобы меня поднять в автобус. А для понимания — там, в автобусе, пандус и всё опускается, вообще никаких проблем.

Про отдых и поездку в горы

У нас была запланирована поездка в горы с индивидуальной машиной. Это я запланировала еще в Тюмени и даже подготовилась к этому. Уже на отдыхе к нам приехал автомобиль — джип, за рулем был местный мужчина. Приветливый и знающий места. Поехали с ним в горы. Мы за одну поездку побывали в трех разных местах.