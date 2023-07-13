Ни одного плохого впечатления — как российская бизнесвумен с мужем отдохнули в Узбекистане вместо Дубая и сколько у них ушло денег

Сезон отпусков в разгаре. Россияне выбирают разные направления, куда можно улететь этим летом. В последнее время многие уезжают в страны, которые раньше не были такими популярными. Спрос на них возрос с введением некоторых ограничений с перелетами во всём мире и дороговизной Дубая и Таиланда. Некоторые предпочитают страны Азии для отдыха и ни капли об этом не жалеют.
Центральная Азия — обширный, не имеющий выхода к океану регион Азии. По определению «Британники», в которой нет различения понятий «Средняя Азия» и «Центральная Азия» и оба понятия трактуются как Central Asia, регион включает в себя Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.
Яна Грибенюк из Тюмени вместе с мужем Михаилом побывала впервые в этом году в Узбекистане. Сначала семейная пара хотела улететь в Дубай, но, увы, с ней произошел неприятный случай. Из-за этого ребята пересмотрели направление для своего путешествия. Вместо Дубая они улетели в Узбекистан. Яна рассказала об этой стране и о том, почему ей там очень понравилось. Дальше — от первого лица.
Яна Грибенюк — бизнес-леди. Она руководит бригадами строителей, занимается арендой недвижимости. Историю этой удивительной девушки 72.RU рассказывали несколько лет назад. У Яны генетическое заболевание — спинальная амиотрофия (СМА). Это генетические заболевания, проявляющиеся мышечной атрофией и обусловленные дегенеративными изменениями спинальных мотонейронов и моторных ядер ствола головного мозга.
Выбрали Узбекистан, потому что не улетели в Дубай
Мы решили поехать в Узбекистан после того, как разочаровались в перелетах, конкретно в Дубай. Дело в том, что мы изначально планировали отдых там и приобрели билеты через Anex. Мы уже бывали за границей. Знаем, что перед полетом надо, как правило, писать заявление с сообщением о том, что я на электроприводной коляске. Но в этот раз мы обратились к туроператору и решили уже через него написать об этом сначала в техподдержку авиакомпании.
Если вкратце о ситуации: мы купили путевки за границу через турагента и по его рекомендации, что я пользуюсь электроприводной коляской, связались с техподдержкой авиакомпании. Потом отправили их специалистам заявку с информацией об этом. Там якобы они должны были договориться с пилотом о нашем полете и о моем положении. И вроде бы всё было согласовано, но нас всё равно не впустили в самолет. Сам пилот отказал в полете, поскольку надо было показать ему, из каких конкретно деталей состоит моя коляска. У нас же не было с собой отвертки, чтобы раскручивать и показывать детали коляски. После этого мы, конечно, писали жалобы и даже обратились к юристу за помощью. После разбирательств нам пояснили, что никто в этой истории не виноват. Так ли это, но мы потеряли большие деньги, которые нам никто не вернул. Настроение, конечно, было испорчено. После такого мне тогда вообще не хотелось за границу. Но это совсем другая история.
Anex — один из крупнейших известных международных туроператоров с большим пулом услуг для любой аудитории путешественников. Основной продукт представлен пакетными турами с чартерным и регулярным перелетом за рубеж, а также поездки по России.
После всей этой ситуации был выбран Узбекистан, получается, просто пальцем в небо. Когда-то давно я очень хотела побывать в Самарканде (это город в Узбекистане, известный своими мечетями и мавзолеями. Через Самарканд пролегал Великий шелковый путь — торговая дорога, которая связывала Китай со странами Средиземноморья). Даже в социальных сетях несколько лет назад писала об этом. Так вышло, что совершенно спонтанно я взяла билеты именно в эту страну. Кстати, билеты на двоих нам обошлись около 60 тысяч рублей. Но мы брали дополнительно еще и багаж. А если пользоваться только ручной кладью, то это получится дешевле тысяч на семь.
Где жили и дорого ли это было?
Я долго выбирала отель. В итоге выбрала отель не в центре города, но новый и аккуратный. Выбор отеля был исключительно только по современности. Сначала я хотела выбрать что-то такое, чтобы было по духу Узбекистана. А затем поняла, что там везде должна быть доступная среда, где мне будет комфортно и удобно отдыхать, наслаждаясь этой страной. Мы остановились на отеле «Шамсан». Отель полностью новый и оборудованный. Очень красивый и уютный, номера чистые. Отель с завтраками нам обошелся в 42 тысячи рублей за неделю.
Еще что интересно, когда я сообщила в отель, что на коляске, они сказали якобы задействуют специальное такси от аэропорта для маломобильных граждан. И да, действительно за нами приехала машина. Нас встречали с табличкой «Яна». Приехал за нами, кстати, представитель отеля, он был с таксистом. Такси — автомобиль «Ларгус», оборудованный специальным подъемником. Я на таком до этого ни разу даже не ездила.
Очень порадовало то, что когда мы прилетели в аэропорт, то такое уважение со стороны местных жителей было к нам. Все без исключения интересовались и предлагали мне и Мише помощь. Все говорили нам: «Поможем», «Проходите, пожалуйста», «Нужна ли помощь?». Это то, что с самого начала бросилось в глаза. Затем, признаться, во всех местах этой страны к нам было уважительное и доброжелательное отношение.
Удобный общественный транспорт
После прилета этим же вечером мы решили поехать в центр и погулять там. Мы стали вызывать такси и поняли, что происходит какая-то странная ситуация. Какие бы такси мы ни вызывали, к нам приезжали «Шевроле». И это были седаны, то есть небольшие авто. В такие автомобили моя коляска просто-напросто не влезает. Потом мы стали спрашивать у местных, почему мы не можем вызвать такси — кроссовер, джип и так далее? Оказалось, что сделать это тут сложно. В этой стране монополия, у них свои заводы и машины марки «Шевроле» преимущественно. То есть их предприятия выпускают такие машины. Так представьте себе, чтобы купить другую марку машины, даже русскую, в стране нужно заплатить ту же самую стоимость автомобиля еще и сверху. Таким образом, покупка автомобиля другого выпуска обходится очень дорого, они же плюсом еще и за растаможку платят. Разумеется, большинство экономит и ездит на своих, более бюджетных автомобилях.
Мы расстроились и подумали: что же теперь нам делать? Вместо такси можно было бы еще арендовать машину, но это дорого для обычных поездок. Тогда мы решили поехать на общественном транспорте. И знаете, это оказалось удобно. У них хорошие и оборудованные все автобусы. Может быть, это в пригороде по-другому, но в Ташкенте все автобусы — как у нас, такие зелененькие, с кондиционерами, очень комфортно.
Что касается уважения и вежливости от местных, то даже в общественном транспорте ситуация точно такая же, как была в аэропорту. Помню, как открылся автобус и многие подбежали к нам, стали спрашивать, не нужна ли нам или Мише помощь. Люди отзывались на то, чтобы меня поднять в автобус. А для понимания — там, в автобусе, пандус и всё опускается, вообще никаких проблем.
Про отдых и поездку в горы
У нас была запланирована поездка в горы с индивидуальной машиной. Это я запланировала еще в Тюмени и даже подготовилась к этому. Уже на отдыхе к нам приехал автомобиль — джип, за рулем был местный мужчина. Приветливый и знающий места. Поехали с ним в горы. Мы за одну поездку побывали в трех разных местах.
Мы были и в горах на «Роза Хутор». Эти горы такие объемные, и их много будто бы. Эти горы немного другие, и по ним ты просто взял и поднялся вверх. Виды открываются потрясающие. Там с гор еще можно наслаждаться голубыми водохранилищами. Вся эта красота выглядит нереальной.
А еще в этой стране есть офигенная, новая, огромная канатная дорога, где есть подъемники, причем очень удобные для всех людей.
Очень много зелени, и это круто
Целый день мы провели в горах, это было красиво. Потом мы два дня, по-моему, поездили по городу. Много гуляли. В Узбекистане красивые парки и очень много зелени, которую постоянно поливают, за ней ухаживают. У них столица — зеленый город.
А еще мы хотели съездить на рынок, но туда, правда, не попали. Это все-таки
Скоростные поезда
По Узбекистану — от Ташкента до Бухары и Самарканда — ходят скоростные поезда, похожие на наши «Ласточки». На таком мы ездили когда-то в Сочи. Расстояние от Ташкента до Самарканда составляет около 300 километров. Мы решили поехать на этом скоростном поезде до Самарканда, но с нами приключилась снова история. Мы приехали на вокзал, но билетов уже не было, их все раскупили. Но нам согласился помочь администратор. Он сходил к начальнику, сводил Мишу к начальнику. В конечном счете всё благополучно получилось — нам достали билеты на этот поезд. И уже в 6 утра следующего дня мы уехали в Самарканд. Ехали часа два, наверное, там всё предусмотрено для людей, в том числе и маломобильных граждан. Очень удобные въезды. В поездах есть кондиционеры и специальные столики для еды, где можно поесть во время поездки. Всё там по высшему разряду.
А по приезде, на самом перроне, так было много людей. Все кричали: «Покажем и расскажем обо всём». Своеобразные местные гиды. Один такой нам, мол, покажу самые клевые места. Но я объяснила, что машина для нас должна быть оборудована. Помню, что после этих слов он подошел к одному, потом ко второму... И с большим багажником нам всё в итоге подобрали. За 60–70 долларов он готов был возить целый день по разным городам и местам, которые находятся рядом! Я такая ему сказала: «А давайте за 50 долларов?» Он ответил: «Почему вы торгуетесь», ну как иначе — приехать в такую страну и не поторговаться!? Сошлись на цене в 50 долларов. Это у них 3,5 тысячи рублей примерно. И представьте себе, за эти деньги мужчина на машине с кондиционером возил нас с 8 утра и почти до 17 часов. Во всём и везде помогал. В священных местах я побывала внутри, повидала всю эту красоту. Въезды в здания и на территории оборудованы, всё и везде предусмотрено. Да много, где нам удалось побывать и увидеть истинную красоту Узбекистана и старинных городов.
Отдых оставил только приятные впечатления
Там мы пользовались и наличкой, и картой. У них работает карта Union Pay. Я спокойно переводила деньги со Сбербанка, моей картой везде рассчитывались. Поэтому не было никаких проблем.
Для меня Узбекистан — это вкусный плов, недорогие кафе с огромными порциями, вежливость и гостеприимство местных, бюджетный и классный отдых, а еще миллионы (мы поменяли 60 тысяч, и у нас вышло миллионов 8). Конечно, мы бывали и в дорогих ресторанах, но и там больших денег не потратили, что тоже очень порадовало. Мы лично себе вообще ни в чем не отказывали. Экскурсии нам обошлись в 13 тысяч, хотя они были индивидуальными. Можно сэкономить и поехать на экскурсии группами, отправиться на канатку и потратить в пределах 4 тысяч рублей.
Я поняла, что люблю такой отдых, когда он не морской, а когда ты смотришь глазами, любуешься архитектурой и природой. Это действительно удивительно. Это так классно, узнать другой менталитет, увидеть его своими глазами, почувствовать. После того как мы побывали в Узбекистане, я поняла, что хочу посмотреть Азию. Мы вот хотим осенью полететь в Китай, сейчас путевки и билеты смотрим.
Проводили нас тоже очень достойно. Точно такое отношение в аэропорту было — доброжелательность и обходительность. Ну как бы вот ни одного неприятного впечатления не осталось от всего отдыха. Всё было очень здорово и круто!
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