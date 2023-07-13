«Боялся строгости русских»: 24-летний египтянин переехал в Россию, чтобы навсегда остаться здесь

— Любят пить водку, играть с медведем. А еще — русские очень строгие люди, с ними трудно иметь дело, они не улыбаются. Про пить водку, похоже, что правда. Про медведей, понятно, что нет. А вот про улыбки, я не замечал, что русские — хмурые. Просто должна быть причина для улыбки. Я даже помню, что до того, как приехал сюда, я волновался о том, как буду общаться с учителем. Я думал, раз русские такие строгие, что если у них другой способ общения, к которому я вообще не привык, — признаётся юноша. — Но наш преподаватель русского языка опровергла этот стереотип. Она практически единственный русский человек, с которым мы почти каждый день общаемся, она для нас отражает русскую ментальность. С ней не просто легко общаться, она очень много знает и о моей культуре, моем языке, такого я не ожидал. Например, у нас в группе есть разные религии, и она знает про наши праздники, вовремя всегда поздравляет нас. Я ей говорил раньше, что ее знания и уважение к другим культурам впечатляет. Я думаю, что если общество русских людей похоже на нее, то русские люди удивительны.