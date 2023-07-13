«Боялся строгости русских»: 24-летний египтянин переехал в Россию, чтобы навсегда остаться здесь

24-летний Абдельрахман приехал в Россию из Египта впервые в октябре 2022 года. И сразу отправился в Ярославль — изучать русский язык. Мечта юноши — в совершенстве овладеть языком, найти работу и остаться жить в нашей стране. Почему египтянин выбрал столь экзотическое для себя направление и к чему за эти месяцы в России он так и не привык — читайте в материале наших коллег из 76.RU.
Почему переехал
В России Абдельрахман оказался из-за желания получить высшее образование здесь. Учиться будет за свой счет. Он сам выбирал город и университет — рассылал запросы в местные вузы. Юноша уже неплохо говорит по-русски — все эти месяцы он изучает язык на подготовительном отделении, чтобы потом поступать дальше в ярославский университет.
— В Каире я окончил юридический факультет, но эта профессия не для меня. Я хочу быть лингвистом. Для меня сама идея изучения языка удивительна — это как загрузка программного обеспечения. Когда я загружен, я могу подключиться к другим людям, у которых есть такое же ПО. Язык — это способ видеть мир, — рассуждает Абдельрахман. — Хочу учить именно русский язык, потому что я обожаю русский народ и интересуюсь его культурой. Также в Египте большинство туристов — русские. Знание языка дает больше возможностей для работы. До того как я приехал в Россию, я смотрел много русских фильмов, начал понимать, пробовал немного говорить. Но ничего не знал о грамматике, просто на интуиции. Сейчас учу язык уже два года.
Родной язык студента арабский, также он говорит по-английски.
«Злобные русские»
В страну Абдельрахман ехал с определенным набором стереотипов о русских, которые почерпнул в основном из американских фильмов.
— Любят пить водку, играть с медведем. А еще — русские очень строгие люди, с ними трудно иметь дело, они не улыбаются. Про пить водку, похоже, что правда. Про медведей, понятно, что нет. А вот про улыбки, я не замечал, что русские — хмурые. Просто должна быть причина для улыбки. Я даже помню, что до того, как приехал сюда, я волновался о том, как буду общаться с учителем. Я думал, раз русские такие строгие, что если у них другой способ общения, к которому я вообще не привык, — признаётся юноша. — Но наш преподаватель русского языка опровергла этот стереотип. Она практически единственный русский человек, с которым мы почти каждый день общаемся, она для нас отражает русскую ментальность. С ней не просто легко общаться, она очень много знает и о моей культуре, моем языке, такого я не ожидал. Например, у нас в группе есть разные религии, и она знает про наши праздники, вовремя всегда поздравляет нас. Я ей говорил раньше, что ее знания и уважение к другим культурам впечатляет. Я думаю, что если общество русских людей похоже на нее, то русские люди удивительны.
Удивила тишина на улицах
Обычно в первую очередь иностранцы из жарких стран называют удивительной русскую зиму. Но Абдельрахмана после шумного Каира впечатлила тишина провинциального Ярославля.
— Тишина на улицах. У нас динамики, звуки из магазинов, автомобильные гудки, но тишины никогда не было на улицах. Здесь, когда я иду по улицам, это так тихо. Иногда мне кажется, я могу слышать собственные мысли. Такого раньше в Каире я не испытывал. Для меня Ярославль маленький и тихий, — признаётся юноша.
Впрочем, минувшая зима была для него сурова.
— Зима здесь для египтянина — что-то нереальное. Минус 30, минус 35. Я ни разу за всю жизнь не видел снега в Каире, здесь это случилось впервые.
Русскую еду не ест
С русской едой Абдельрахман не экспериментирует. Религия требует от него придерживаться халяльной пищи. Много готовит сам в студенческом общежитии, где сейчас живет. Чем, конечно, выделяется даже среди других приезжих студентов.
Халяль — дословно с арабского это «мясо, которое дозволено». Запретным в исламе является свинина, мясо животных, забитых не в соответствии с исламской традицией. В целом под этим наименованием подразумевается качество и чистота.
— Я до сих пор готовлю в основном египетскую кухню. Единственное русское блюдо, которое я пробовал готовить, это борщ. Он мне понравился, вкусный. Я понял, почему он популярен: согревает организм, когда холодно. В Египте есть похожее блюдо — адс. Адс — это чечевица на арабском. Это суп-пюре из чечевицы и других овощей. Я думаю, если бы русские люди попробовали это блюдо, им бы оно понравилось больше, чем борщ. Его можно готовить с мясом, можно с креветками.
Готовить студента научила мама.
— Она говорила, что уметь готовить — это жизненный навык, у него нет гендерной привязанности, чтобы только женщины могли это делать, — объясняет свои таланты Абдельрахман.
Различия между странами
Египтянина удивляют масштабы России.
— Люди не представляют, насколько большая Россия. В 17 раз больше Египта при почти одинаковом населении. Но главное различие — это люди. В России много национальностей. В Египте тоже есть разные национальности, но их очень мало, — говорит Абдельрахман.
При этом сказать, что в провинциальном Ярославле что-то хуже в бытовом плане, чем в Каире, он не может. Понятно, что проживание в студенческом общежитии — это не идеальные условия.
— В Каире я жил с родителями. В Египте есть ненаписанный закон: мужчины и женщины обычно живут с родителями, пока они не создадут свою семью. Нельзя жить по одному, это исламский закон. Человек может жить даже до 30 лет с родителями, — добавил он.
Про русских девушек
— Конечно, они очень красивы. Но есть наблюдение: много девушек курят. В Египте девушкам нельзя курить — не знаю почему, но это факт. Это непривычно видеть. Просто курение — это отвратительно, — говорит юноша.
Однако познакомиться с русской девушкой ему бы хотелось.
Планы на будущее
— Я хочу поступить в магистратуру на филологический факультет. Я буду учить деловое общение в течение двух лет, потом хочу найти работу и продолжать жить здесь. Любая подходящая работа, связанная с языком, будет отличной для меня. Язык — моя страсть, — признаётся студент.
Правда, жить в будущем Абдельрахман хотел бы в Москве. Но пока египтянин фактически России не видел.
Мы рассказывали о ребятах из Замбии — Джордже и Чисо, они приехали в Россию по специальной квоте со стороны нашей страны, чтобы получить здесь высшее образование.