Учатся друг у друга. Парень на инвалидной коляске в 17 лет обрел приемную маму — вот их история

Если бы всё сложилось иначе, то Андрей, как и другие выпускники интерната, в 18 лет отправился бы в дом инвалидов уже для взрослых. Некоторые проводят в таких социальных учреждениях всю жизнь.

Парень говорит, что очень рад обрести дом. А жить один пока не готов:

— Я могу делать какие-то элементарные вещи, но всё равно нужно, чтобы кто-то помогал. Например, прибраться сам смогу, но чтобы выйти куда-то, нужно, чтобы кто-то помог, придержал дверь.