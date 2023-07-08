Учатся друг у друга. Парень на инвалидной коляске в 17 лет обрел приемную маму — вот их история

Молодой парень из Новодвинска Архангельской области Андрей Чуркин с детства не чувствует ног. Он родился с серьезной болезнью, вырос в интернате и уже в довольно взрослом возрасте обрел приемную маму — подружился с санитаркой Натальей Ханмурзаевой. Со временем она оформила над ним опеку. Сейчас Наталья учит парня справляться с бытовыми вопросами, а Андрей помогает ей по-новому смотреть на мир. Они рассказали нашим коллегам из 29.RU свою историю.
Он тягает железо в зале и хочет быть тренером для ребят с инвалидностью: история Андрея
Своей родной мамы Андрей не знает. Он появился на свет в Архангельске с врожденным заболеванием позвоночника. Забирать из роддома родители его не стали. Так он оказался сначала в Доме малютки, а затем в Новодвинском детском доме-интернате среди других ребят с инвалидностью.
Как говорит сам Андрей, о детстве у него остались разные воспоминания: и хорошие, и не очень. Многие моменты он всё же вспоминает с теплом. В интернате часто участвовал в разных играх и конкурсах, уже тогда увлекался спортом.
У парня есть примеры для подражания. Это боец смешанных единоборств Зайон Кларк, который, будучи инвалидом, вступает в бой даже с полностью здоровыми спортсменами, и российский гимнаст-параолимпиец Виктор Кочкин. С последним Андрей даже переписывается.
Сам Андрей свое будущее тоже хочет связать со спортом. Он занимается и дома, и тягает железо в зале.
— Я хочу стать фитнес-тренером, тренировать таких ребят, как я. Хочу и в зале тренировать, и по видео преподавать ученикам, — говорит он.
Когда Андрею было 14 лет, в интернат устроилась работать новая санитарка — Наталья Ханмурзаева. Она стала много общаться с воспитанниками. Некоторых ребят приглашала к себе на выходные и особенно подружилась с Андреем. Она предложила парню переехать к ней.
Если бы всё сложилось иначе, то Андрей, как и другие выпускники интерната, в 18 лет отправился бы в дом инвалидов уже для взрослых. Некоторые проводят в таких социальных учреждениях всю жизнь.
Парень говорит, что очень рад обрести дом. А жить один пока не готов:
— Я могу делать какие-то элементарные вещи, но всё равно нужно, чтобы кто-то помогал. Например, прибраться сам смогу, но чтобы выйти куда-то, нужно, чтобы кто-то помог, придержал дверь.
Она неожиданно для себя стала работать с особыми детьми: история Натальи
По образованию Наталья инженер — химик-технолог. Она работала на бумажном комбинате и, лишь когда вышла на пенсию, устроилась санитаркой в детский дом. Женщина признается, что изначальная цель была — просто найти подработку. Трудиться именно в детском доме она стала по воле случая:
— Проходила мимо интерната, дай, думаю, зайду: узнаю, может, там есть какие-то вакансии. Ну и зашла, как говорится… на пять лет. Это, конечно, отдельный мир. Там дети в основном с ментальными нарушениями, с заболеваниями опорно-двигательной системы. Первые четыре смены я просто плакала: мне было непонятно, почему природа так поступила с ними. Потом привыкла, полюбила. Жалеть таких людей — это не есть хорошо. Но к ним все-таки нужно искать особый подход, не зря их называют особенными.
Теперь наша собеседница говорит, что даже жалеет о том, что не занялась социальной или педагогической работой раньше. Кстати, у нее есть двое своих взрослых детей — сын и дочь живут отдельно. К решению мамы взять под опеку мальчика из детского дома они отнеслись с пониманием.
На новой работе Наталья сразу заметила, что один из воспитанников — Андрей — спокойный и рассудительный парень.
— С Андреем мы сблизились во время пандемии, когда мы [сотрудники интерната] работали вахтами. То есть по две недели мы жили в интернате с детьми. Всё делали вместе: ели, гуляли, общались. В итоге я предложила Андрею переехать ко мне, спросила, что он об этом думает. Он сначала ничего не ответил, а потом сам ко мне подошел и сказал: «Наталья Николаевна, я подумал, и я хочу жить с вами».
Тогда северянка оформила над Андреем сначала попечительство, а потом опеку. Для этого пришлось пройти довольно много разных процедур. Наталья говорит, что сначала переживала из-за возраста — ей сейчас 64 года, но оказалось, что возрастного потолка для опекунов не предусмотрено.
Теперь приемная мама помогает адаптироваться Андрею к новой жизни.
— Я специально на кухне для него поставила плитку. Он уже может пожарить яйцо, испечь блинчики, любит работать с тестом. Салаты стругает сам, — рассказывает она.
Наталья говорит, что они с Андреем показывают друг другу мир с разных сторон.
— Обычно мы же как живем? Бегаем как белки в колесе, ничего не замечаем. Андрей не такой. Когда в первый раз мы пошли гулять в парк, была осень, падали листья. Идем, я на него смотрю, а он плачет. Я его спрашиваю: «Андрей, ты чего?», а он говорит: «Так красиво!» И я смотрю: действительно, очень красиво. А без него я бы просто прошла мимо и ничего не заметила. С ним я смотрю на жизнь другими, как будто более детскими глазами, более счастливыми.
Они вместе строят планы и не обращают внимания на трудности
На сложности в передвижениях семья уже привыкла не обращать внимания. Наталья замечает, что они с Андреем ведут активную жизнь, несмотря на то, что «доступная городская среда» не всегда оказывается доступной. К трудностям они стараются относиться даже с юмором. Их главное пожелание, чтобы в городе больше внимания уделяли адаптивному спорту.
— Думаю, у нас не только Андрей любитель потягать железки. Есть еще ребята. У нас есть залы, есть тренеры. Надо бы чуть-чуть до ума довести. У нас есть зал для тяжелой атлетики: там нет пандуса и нужны две специальные скамьи, они шире обычных. Ну и штанга нужна, — поделилась собеседница.
Недавно Андрей и Наталья решили поучаствовать в интернет-розыгрыше коляски-вездехода. Такая машина может подниматься и спускаться по ступенькам.
В обычном инвалидном кресле поднять такого крепкого парня, как Андрей, по лестнице тяжело. Он часто взбирается по ступенькам сам, без коляски.
— Конечно, не все люди понимают, когда мы по ступенькам просто ползем или на руках идем. Ну люди не привыкли к такому. А мы уже спокойно к этому относимся. У нас с собой всегда щеточка, перчатки, запасные брюки. А как иначе? Ограничивать себя в каких-то выходах, в прогулках? Зачем? Но с такой коляской, конечно, было бы проще, — рассказывает приемная мама.
Сложнее всего зимой, когда дороги не успевают чистить:
— Мы особо не комплексуем. Андрей с коляски сходит, переползает через сугроб, усаживается снова в коляску, я его отряхиваю, и мы двигаемся дальше.
Впрочем, даже если семья не выиграет коляску, у них большие планы. Уже в сентябре Андрей начнет учиться в колледже, чтобы получить профессию «оператор ЭВМ». К тому же он и дальше собирается развиваться как спортсмен.
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