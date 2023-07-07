Отец «Советского шампанского». Как сын землемера из Тобольска подарил СССР напиток аристократов

Этот напиток у вас и ваших родителей всегда ассоциируется с одной волшебной ночью в году. Он стоит во главе любого праздничного стола, будь то свадьба, день рождения или Новый год. «Советское шампанское» до сих пор можно встретить на полках магазинов. Но мало кто знает, что человек, подаривший Советскому Союзу этот напиток, родился в Тобольске. Известный шампанист Антон Фролов-Багреев разработал специальную технологию, благодаря которой аристократический напиток из Франции стал доступен простому человеку. Его метод шампанизации используют на производствах до сих пор. В этом материале журналист 72.RU Дарья Макеева рассказывает, как сын землемера из Сибири стал создателем главного напитка эпохи СССР.
Химик из Тобольска, революционер и винодел
В начале XIX века русская знать любила всё французское. Из Парижа в Россию везли не только французские наряды, но и напитки. Игристое вино быстро полюбилось дворянами и прочно вошло в жизнь интеллигенции. Напиток начал по праву ассоциироваться с роскошью и изысканным вкусом. Единственным его минусом была цена. Уж слишком дорого игристое обходилось людям.
Антон Фролов-Багреев родился в 1877 году в дворянской семье. Его отец был землемером, а после управляющим Министерства госимущества по Тобольской губернии. О его матери Наталье Алексеевне мало что известно. По некоторым данным, сам Антон Михайлович рассказывал, что его мать была из числа крепостных крестьян. Когда отец будущего винодела получил высокое назначение, он перевел сына учиться в Ларинскую гимназию в Санкт-Петербурге. В 1902 году он юноша поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Окончив учебу с отличием, он получил рекомендательные письма от своего земляка Дмитрия Менделеева. Именно они позволили будущему виноделу отправиться на стажировку в Европу. Во время двухлетней командировки он изучал микробиологию бродильных производств в Дании, узнавал тонкости изготовления столовых вин в Бордо, учился основам виноделия в Германии, а в Порту и на Мадейре осваивал технологию производства крепких и десертных вин.
— Это очень много значило (рекомендации от Дмитрия Менделеева). Может быть, сыграло роль то, что Менделеев был тоже родом из Тобольска и хотел помочь своему земляку-провинциалу сделать какую-то карьеру, — предположил доктор исторических наук Игорь Куценко в интервью для программы «История в лицах с Татьяной Дунаевой».
После стажировки Фролова-Багреева берут на работу химиком шампанского производства в имение Абрау-Дюрсо, принадлежавшее Романовым. Да-да, то самое, где до сих пор производят вина, известные во всей России и за ее рубежом. Молодой шампанист проработал в имении недолго. Спустя год, в 1905 году, его уволили из-за участия в революционных демонстрациях работников завода Абрау-Дюрсо. Антон Михайлович был одним из тех, кто подписал петицию за увеличение зарплаты для простых рабочих И против самодержавия. После увольнения с завода Фролов-Багреев, по одной из версий, был выслан обратно в Сибирь, по другой — уехал туда по своей воле, из-за того, что не смог найти работу в другом месте. Какое-то время он работает землемером в Ишиме, но талант просто так не закопаешь. Уже через год мужчину приглашают работать химиком-виноделом в Никитинский ботанический сад. Возглавлял его гениальный князь Лев Голицын, основоположник виноделия в Крыму и промышленного производства игристых вин в Абрау-Дюрсо.
— Он очень быстро завоевывает здесь авторитет и его командируют во вторую заграничную поездку, — рассказывает историк Куценко всё в том же телеинтервью. — Он опять едет в новые центры: в сельскохозяйственный институт в Берлине, работает в Швейцарии. Всё время напряженно работает.
Отец шампанского производства
Фролов-Багреев начинает стремительно идти вверх по карьерной лестнице. Уже в 1915 году его назначают директором Бессарабского среднего училища виноградарства и виноделия в Кишиневе и одновременно заведующим Бессарабской винодельческой опытной станцией. К этому моменту уже получил чин статского советника и титул «Ваше высокородие». Но начинается революция, а после гражданская война. В 19 году Бессарабию оккупирует Румыния, и винодел вместе с семьей бежит в Крым. Здесь он узнает, что в Абрау-Дюрсо уже как три года требуется шампанист. Так Антон Фролов-Багреев возвращается в родные пенаты.
Там его назначают руководителем завода. В разгар войны винодел пытается защитить подвалы от грабежа вооруженных людей. Как только боевые действия на Северном Кавказе утихают, Фролов-Багреев начинает налаживать производство и приводить хозяйство Абрау-Дюрсо в порядок. Он занимается расшифровкой французских технологий по выделке шампанского, и уже в 20 году завод закладывает для изготовления игристого вина первую партию в 35 тысяч бутылок. Это событие по удивительному совпадению поспевает к отмене в стране сухого закона в 1923 году. Он рушит миф о том, что изысканное шампанское делают только во Франции, и буквально превращает штучное производство в настоящий поток, где игристое льется рекой.
— Фролова-Багреева можно считать отцом шампанского производства у нас в России, — считает доктор технических наук Эдуард Соболев.
Антон Михайлович постоянно учится и одновременно с этим преподает, а после и вовсе возглавляет кафедру виноделия в Краснодарском институте. В 1936 году он в последний раз отправляется в заграничную командировку, на которой настоял министр торговли Анастас Микоян. На этот раз в маршруте также Германия, Франция, Италия — страны-корифеи виноделия. Есть мнения, что эту командировку Антон Михайлович выбил, загоревшись идеей внедрить в российское производство резервуарный метод получения шампанского.
По завету Сталина
Всё изменило то время, которое уж точно не ассоциируется с роскошью, весельем и праздниками. 28 июля 1936 года вышло постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома «О производстве "Советского шампанского", десертных и столовых вин». Именно этот день можно считать официальной датой появления известного всем «Советского шампанского». Тогда на заседании Политбюро, при личном участии Сталина, правительство поручило виноделам колоссальную задачу — увеличить производство игристого с ежегодных 120 тысяч бутылок до небывалых 12 миллионов, тем самым сделать напиток более доступным и массовым. И всё в короткие сроки.
Но как этого добиться с учетом того, что шампанистов и других профессионалов виноделия можно было пересчитать по пальцам, а сам процесс шампанизации очень долгий, многоступенчатый и дорогой? Кроме трехлетней выдержки вина в бочках требуется еще и выдержка в бутылках. Но если на производство одной бутылки вина тратить до шести лет — такое вино никогда не станет доступным для масс. Метод Фролова-Багреева позволял производить игристое вино за 25 дней. Для этого шампанизацию необходимо делать сразу в огромных резервуарах — акратофорах. Ученый сам разработал оборудование. Но промышленность оказалась не готова сделать его в короткие сроки. Пришлось заказывать во Франции, их оборудование в своей схеме сильно отличалось от задумки винодела. Напиток после получал иной вкус и цвет, игра пузырьков в бокале была скоротечна. Так что даже самый непривередливый любитель напитка заметит разницу.
Классический метод шампанизации
Классический метод изготовления шампанского очень долгий, трудоемкий и дорогой. После сбора винограда делают базовое вино. Само по себе оно непригодно для употребления. Для шампанского используют смесь разных урожаев, чтобы «выровнять» стилистику и качество напитка. Этот процесс называют ассамбляжем. После вина разливают в бутылки и добавляют тиражный ликер — смесь резервного вина, дрожжей и тростникового сахара. Бутылки укупоривают металлическими капсулами и помещают в погреб в горизонтальном положении. Под воздействием тиражного ликера начинается повторное брожение. В это время тихое вино превращается в игристое. Когда процесс ферментации завершен, напиток выдерживают на осадке. Бутылки при этом не трогают. Минимальная выдержка — один год. Далее идет ремюаж: бутылки, расположенные на пюпитрах, немного поворачивают и встряхивают, при этом увеличивая угол наклона. Постепенно направляют горлышко вниз, чтобы осадок скопился у пробки. Этот процесс занимает до трех месяцев. Финальный этап — дегоржаж. Проще говоря, удаление дрожжевого осадка. Горлышко бутылки опускают в замораживающий раствор, переворачивают ее и откупоривают. Осадок под давлением «выстреливает» и сливается небольшая часть вина. Вместо нее добавляют экспедиционный или дозажный ликер (смесь вина и тростникового сахара). Количество зависит от типа игристого вина (брют, сухое, полусухое и далее). Уже после бутылку укупоривают, надевают на горлышко мюзле (проволочная уздечка) и выдерживают еще несколько месяцев до реализации.
После результата ростовского завода технологию пришлось менять. Снизили температуру брожения и увеличили срок. Экспедиционный ликер стали вносить не в разливаемое в бутылки шампанское, а сразу в резервуар перед процессом брожения. Эти и другие изменения в технологии улучшили качество «Советского шампанского». В итоге опыт переняли на Харьковском и Авчальском заводах. К 1940 году СССР получили восемь миллионов бутылок шампанского. До начала Великой Отечественной войны для производства напитка построили заводы в Горьком, Тбилиси, Харькове. Уже во время войны запустили завод и в Москве, а после — Ленинграде, Одессе и не только.
Летом 1942, когда Краснодару грозит оккупация, Фролова-Багреева вместе с семьей вывозят в Тбилиси, а оттуда в Москву. Там он останется до конца жизни и продолжит работать в тресте «Главвино СССР», где будет главым шампанистом.
За заслуги Фролову-Багрееву дали Сталинскую премию тертьей степени, орден Ленина и звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Даже во время войны Антон Михайлович много работает и пишет несколько книг. В отличие от своего наставника княза Голицына он оставляет множество научных трудов по виноделию, химии, микробиологии вина. Но главное его наследие — революция в виноделии, превратившая штучный выпуск напитка аристократов в массовое производство вина, доступного для всех.
Отец «Советского шампанского» уходит из жизни в 1953 году. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. Детище Фролова-Багреева лишь начинало жить после его смерти. В конце 50-х «Советское шампанское» начинают продавать за рубеж. Лицензию на производство напитка по технологии Фролова-Багреева приобрели многие «цивилизованные страны». За неполный век потребление напитка выросло практически в 100 раз. В 80-х годах заводы СССР выпускали около 250 миллионов бутылок шампанского в год. Потенциал для продажи игристого вина в СССР считали неисчерпаемым. В 1975 году технологию ученого приобрел известный всем любителям вина дом «Moet & Chandon». Можно считать, что советское шампанское — лишь пародия на аристократический напиток. Если бы не разработки Антона Фролова-Багреева, то это игристое вино так бы и осталось доступным лишь для единиц.
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