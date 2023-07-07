Отец «Советского шампанского». Как сын землемера из Тобольска подарил СССР напиток аристократов

Химик из Тобольска, революционер и винодел

В начале XIX века русская знать любила всё французское. Из Парижа в Россию везли не только французские наряды, но и напитки. Игристое вино быстро полюбилось дворянами и прочно вошло в жизнь интеллигенции. Напиток начал по праву ассоциироваться с роскошью и изысканным вкусом. Единственным его минусом была цена. Уж слишком дорого игристое обходилось людям.



Антон Фролов-Багреев родился в 1877 году в дворянской семье. Его отец был землемером, а после управляющим Министерства госимущества по Тобольской губернии. О его матери Наталье Алексеевне мало что известно. По некоторым данным, сам Антон Михайлович рассказывал, что его мать была из числа крепостных крестьян. Когда отец будущего винодела получил высокое назначение, он перевел сына учиться в Ларинскую гимназию в Санкт-Петербурге. В 1902 году он юноша поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Окончив учебу с отличием, он получил рекомендательные письма от своего земляка Дмитрия Менделеева. Именно они позволили будущему виноделу отправиться на стажировку в Европу. Во время двухлетней командировки он изучал микробиологию бродильных производств в Дании, узнавал тонкости изготовления столовых вин в Бордо, учился основам виноделия в Германии, а в Порту и на Мадейре осваивал технологию производства крепких и десертных вин.

