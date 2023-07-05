Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, изъятые при обысках: новости СВО за 4 июля

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Лепс заплатил миллион рублей за подбитый Leopard

Григорий Лепс передал миллион рублей бойцу, который уничтожил танк Leopard на СВО. Об этом музыкант рассказал в своем Telegram-канале, отметив, что «отвечает за свои слова».



В подтверждение своих слов артист опубликовал видео, на котором военнослужащий с позывным Веном благодарит Григория Лепса за врученные деньги.