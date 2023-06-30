Милиционер-потрошитель. История одного из самых кровожадных маньяков современной России, и он новосибирец

Почему Чуплинского не могли вычислить почти два десятилетия — смотрите в коротком видео выше.

В ноябре 1998 года в Новосибирске нашли обезглавленное тело. Девушка стала первой жертвой маньяка, опознать ее так и не удалось. Следующие семь лет части тел убитых женщин находили в разных районах города. Расследование шло тяжело: преступник знал, как работают следователи, и не оставлял улик. В 2005 году у милиционера на пенсии, а теперь таксиста Чуплинского нашли телефон одной из жертв, но доказать его вину не смогли и отпустили.

