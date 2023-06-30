Милиционер-потрошитель. История одного из самых кровожадных маньяков современной России, и он новосибирец

Новосибирец Евгений Чуплинский — один из самых кровожадных маньяков современной России. На его счету 19 доказанных убийств, совершенных с особой жестокостью. Никто из его знакомых даже подумать не мог, что порядочный семьянин и образцовый сотрудник милиции способен на такие зверства.
Почему Чуплинского не могли вычислить почти два десятилетия — смотрите в коротком видео выше.
В ноябре 1998 года в Новосибирске нашли обезглавленное тело. Девушка стала первой жертвой маньяка, опознать ее так и не удалось. Следующие семь лет части тел убитых женщин находили в разных районах города. Расследование шло тяжело: преступник знал, как работают следователи, и не оставлял улик. В 2005 году у милиционера на пенсии, а теперь таксиста Чуплинского нашли телефон одной из жертв, но доказать его вину не смогли и отпустили.
С этого момента страшные находки внезапно прекратились: маньяк или испугался, или стал тщательно прятать тела.
Расследование возобновили спустя 10 лет — в 2016 году. ДНК-исследование показало, что маньяк всё время был под носом.
Чуплинский сознался — рассказал и показал, где и как убивал. В 1998 году, работая во вневедомственной охране, он крышевал проституток, его первыми жертвами и стали его подопечные.
Правда, на суде экс-милиционер заявил, что оклеветал себя, якобы его жене и детям угрожали. Чуплинского признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению.
Среди жестоких сибирских преступников в истории есть и новокузнечанин Александр Спесивцев, недавно мы публиковали показания его жертвы, которая пережила пытки, но после скончалась в больнице.