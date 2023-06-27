«Начинаешь бояться, что больше никогда не сможешь увидеть родные места»: бывшая радиоведущая из России — о жизни в Италии

Абсолютно не скучаю по весенней и осенней грязи на дорогах. Перепрыгивание через лужи, ежедневная чистка обуви, запачканные брюки — всё это не знакомо здешнему итальянскому жителю. Кстати, всегда стараюсь приезжать в Уфу в летом, чтобы как раз гулять по чистому асфальту.



По чему же я точно не скучаю, так это по автомобильным пробкам и многочасовым заторам. В Монфальконе проживает порядка 20 тысяч человек и почти у каждой семьи есть свой автомобиль, а порой и два, но такого автотрафика, как в Уфе, здесь нет. Кстати, не скучаю и по переполненным маршруткам, которые ждешь, а они, не останавливаясь, проносятся мимо остановок.