«Начинаешь бояться, что больше никогда не сможешь увидеть родные места»: бывшая радиоведущая из России — о жизни в Италии

Юлия Винокурова родилась и выросла в Уфе. Десять лет работала ведущей на местной радиостанции «Спутник ФМ», вела прямые эфиры и тематические программы. А в
Я окончила школу № 35, затем училась в университете на факультете философии и социологии. А потом попала на радио — сразу после окончания университета прошла прослушивание. Так начались 10 ярких лет прямого эфира на радио «Спутник ФМ». Мне очень повезло работать с лучшим коллективом, на мой взгляд. Поэтому вопрос «по чему я скучаю в Уфе» перефразирую — «по кому». Скучаю по коллегам, несмотря на то что после моего ухода с радио прошло уже столько лет. Наш коллектив был удивительный: мы были единомышленниками, даже друзьями. На работу шли с удовольствием, потому что радио было нашей второй семьей, и именно этого ощущения мне до сих пор не хватает.
Иногда охватывает глубокое чувство ностальгии и начинаешь бояться, что больше никогда не сможешь увидеть любимые сердцу места. Мы планировали прилететь в Уфу этим летом, но, учитывая нынешнюю ситуацию, перелет для семьи выйдет очень дорогим, потребуется много пересадок, а с маленькими детьми это вдвойне сложнее.
Конечно, между двумя городами в Башкирии и Италии есть разница в климатических условиях. Зим в нашем российском понимании здесь не бывает как таковых: в последнее время температура в зимние месяцы колеблется от +5 до +10 на севере, поэтому мало кто достает из шкафа зимнюю одежду. Здесь нет снегопадов и проблем с не чищенными от снега дорогами. Зимы тут в основном сухие.
Абсолютно не скучаю по весенней и осенней грязи на дорогах. Перепрыгивание через лужи, ежедневная чистка обуви, запачканные брюки — всё это не знакомо здешнему итальянскому жителю. Кстати, всегда стараюсь приезжать в Уфу в летом, чтобы как раз гулять по чистому асфальту.
По чему же я точно не скучаю, так это по автомобильным пробкам и многочасовым заторам. В Монфальконе проживает порядка 20 тысяч человек и почти у каждой семьи есть свой автомобиль, а порой и два, но такого автотрафика, как в Уфе, здесь нет. Кстати, не скучаю и по переполненным маршруткам, которые ждешь, а они, не останавливаясь, проносятся мимо остановок.
Раз уж заговорили про дороги, то добавлю, что автомобиль — это транспортное средство номер один в Италии. Без машины вы как без рук, общественный транспорт, за исключением мегаполисов, здесь не развит: нет частных перевозчиков, только государственные автобусы, которые заканчивают свою работу в 19:30. Билеты на автобусы продаются исключительно в газетных киосках, которые также закрываются в 19:30.
Поездка на такси влетит в копеечку, так что собственное авто — это единственный выход быть автономным. Цены на бензин — это отдельная тема, очень болезненная для итальянцев. Спекуляции частников на этом рынке не знают границ. Летом цены повышаются, благодаря большому количеству туристов местные надеются получить хороший доход, однако зимой цена идет вниз.
Сейчас литр дизеля стоит 1,60 евро, в то время как литр бензина — 1,70. Многие стали отказываться от обычного двигателя в пользу электрокаров, которые на данный момент можно заряжать бесплатно на спецстоянках. Напомню, что Евросоюз к 2035 году решил отказаться от автомобилей с бензиновым и дизельным топливом. Посмотрим, к чему это приведет.
Из плюсов проживания в южной стране отмечу доступность свежих не привозных овощей и фруктов. Круглый год есть что-то сезонное именно из Италии: летом это черешня, абрикосы, арбузы и дыни, осенью — местные яблоки, зимой — цитрусовые из Сицилии, а весной — первые овощи, такие как спаржа, редис, шпинат. Продукты в супермаркете вы всегда найдете уже мытые и даже заранее нарезанные на кусочки.
Тема медобслуживания в Италии заслуживает отдельного внимания. Лет 15 назад, когда я еще проживала постоянно в Уфе, медицинские вопросы меня особо не касались: я была моложе и особой нужды в походах к врачу не чувствовала. Если что, обходилась визитом в аптеку. В Италии убедилась: болеть здесь невыгодно, работодатель оплачивает только первые три дня больничного. Записаться на прием в госклинику к специалисту сложно, они на вес золота, и своей очереди придется ждать около шести месяцев. Поэтому большинство итальянцев лечатся у частных специалистов (дороже, но быстрее). В скорой помощи есть острая нехватка медперсонала — это значит, что врача придется ждать как минимум
Та же самая ситуация и с госструктурами (мэрия, различного рода министерства, налоговые органы,
Вообще, скажу честно, итальянцы не любят спешки, не решают быстро дела, пунктуальность не их конек. Даже есть такая поговорка: «Pian e ben, e se non ben, almeno pian» («Делай всё спокойно и хорошо. И если не делаешь хорошо, то хотя бы не спеши»).
Итальянцы очень уважают privacy. Личное пространство каждого человека — это святая святых для итальянцев. Никто и никогда не придет к вам внезапно в гости в 7 часов вечера, вам обязательно позвонят заранее и спросят, могут ли заехать. В Уфе же, помнится, всё было просто: без звонков, без предупреждений, гости допоздна и даже с ночевкой. Всё-таки в этих вопросах мы разные.
Соседи в Италии максимально вежливы — здороваются и спрашивают, как дела. Но не более того. Все очень приличны, улыбаются и сто раз скажут ciao (привет). Всех соседей я знаю по имени. Вот этому бы поучиться уфимцам: вежливое обращение и уважение. Никаких свистоплясок после 10 часов вечера, дрелей в субботнее раннее утро или же мусорных мешков около двери квартир или подъездов.
Приезжая как турист в Италию, хочешь остаться здесь навсегда: всё кажется таким безмятежным, спокойным, аппетитным. Отчасти это так. Итальянцы, особенно те, кто живет не в туристических городах, а в провинции, стараются сохранить привычный, традиционный уклад жизни: семейный обед по воскресеньям, кофе в баре по утрам, чтение газет, а не интернет-ресурсов
А пока что я наслаждаюсь Bella Italia такой, какая она сегодня. И передаю привет родной Уфе.