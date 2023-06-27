ЧВК больше не смогут вербовать уголовников: новости СВО за 26 июня

Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже

Уголовное дело об организации вооруженного мятежа, главным фигурантом которого стал Евгений Пригожин, не было прекращено. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, следователи следственного управления ФСБ России продолжают расследование.

Напомним, что бунт главы ЧВК начался поздним вечером 23 июня. Выступив с обвинениями в адрес Минобороны РФ, Пригожин ввел военную технику в Ростов-на-Дону.