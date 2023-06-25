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Мятеж Пригожина

Уголовное дело о мятеже в отношении Евгения Пригожина будет прекращено — что ждет бойцов ЧВК

Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

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Евгений Пригожин покинет Россию

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Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Пригожин уедет в Белоруссию, а сами бойцы ЧВК продолжат работать в полевых лагерях.

— Власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги, — сообщает издание.

При этом Песков уточнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика по мятежу главы ЧВК, так как знаком с ним больше 20 лет.

О том, что Пригожин выводит технику из Ростова-на-Дону, стало известно от пресс-службы главы Белоруссии вечером 24 июня. Бунт Евгения Пригожина длился почти сутки. Было возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже. Всю информацию вокруг событий этого дня мы собираем в онлайн-трансляции.

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