Уголовное дело о мятеже в отношении Евгения Пригожина будет прекращено — что ждет бойцов ЧВК

Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По словам Пескова, Пригожин уедет в Белоруссию, а сами бойцы ЧВК продолжат работать в полевых лагерях.
— Власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги, — сообщает издание.
При этом Песков уточнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика по мятежу главы ЧВК, так как знаком с ним больше
О том, что Пригожин выводит технику из Ростова-на-Дону, стало известно от пресс-службы главы Белоруссии вечером