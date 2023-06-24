Военный мятеж. Что происходит в Москве, Петербурге, Ростове и других регионах, охваченных беспокойством

«Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 и М-2. Обращаем внимание, что перекрыт мост через реку Оку на Старосимферопольском шоссе в районе Серпухова», — передала пресс-служба подмосковного Минтранса.



Ограничения введены на 118-м километре трассы М-4 «Дон», 115-м километре трассы М-5 «Урал», 103-м километре трассы М-2 «Крым». Также Минтранс Подмосковья попросил пассажиров воздержаться от поездок на некоторых маршрутах в Серпухове и Коломне.



Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что вводить военное положение в Москве нет необходимости. По его словам, в городе нужно «вести естественный образ жизни», пока «компетентные органы будут работать».



Позже перекрыли Красную площадь, где должно было пройти вручение дипломов выпускникам ведомственных вузов. Она закрыта металлическими ограждениями, вокруг дежурят сотрудники Росгвардии. Однако и это не стало препятствием для москвичей и туристов, которые продолжают гулять и фотографироваться у Красной площади. Также в штатном режиме продолжает работу Исторический музей, хотя и туда нагрянула Росгвардия.

