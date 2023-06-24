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Минобороны обратилось к штурмовикам ЧВК «Вагнер»

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В ночь на субботу военная техника появилась на ростовских улицах

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В Минобороны обратились к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» и предложили «безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации».


— Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, — говорится в сообщении. — Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Военное ведомство предложило штурмовикам «проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов».

Ранее Евгений Пригожин заявил, что Минобороны якобы нанесло удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В ведомстве эти слова опровергли.

Мы следим за происходящим в режиме онлайн.

МинобороныЧВК ВагнерРоссияМятежЕвгений ПригожинСпецоперация на УкраинеСВО
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