Минобороны обратилось к штурмовикам ЧВК «Вагнер»

В Минобороны обратились к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» и предложили «безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации».
— Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, — говорится в сообщении. — Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.
Военное ведомство предложило штурмовикам «проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что Минобороны якобы нанесло удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В ведомстве эти слова опровергли.
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