Дорогая наша Турция: переехавшая за границу россиянка — о новых реалиях отдыха all inclusive и дискриминации наших туристов

Челябинка Анна Голубницкая уже несколько лет живет в Турции. В этом году, по ее мнению, туристов из России будет значительно меньше, чем раньше. В первую очередь — из-за возросших цен. Почему отдых стал дорогим и сталкиваются ли россияне с дискриминацией в отпуске в этой стране — Анна рассказала в своей авторской колонке. Приводим ее текст от первого лица.
Россиян, вероятно, в этом сезоне в Турции будет меньше, чем туристов из других стран. Уже и главы профильных туристических ведомств Турции говорят, что летом 2023-го приедет в 2 раза меньше россиян, чем ожидалось.
Цены на отдых такие, что кажется, за эти деньги ты покупаешь не проживание в номере, а сам отель, а билет стоит как пресловутое крыло от самолета. Если еще в допандемийные и прочие докризисные времена купить себе путевку в Анталью мог даже студент (уж трешку не на первой линии-то точно), то сейчас отдых здесь доступен только состоятельным гражданам. Ну, или тем, кто может взять приличный кредит на неделю «ультра всё включено» и потом работать в поте лица весь оставшийся год.
В Ассоциации туроператоров России то говорят, что турецкие отельеры дискриминируют россиян — мол, продают те же самые ночи на те же даты на 20% дороже, чем гостям с Запада, то тут же опровергают — никакой дискриминации нет.
На самом деле, турки рады всем, особенно с деньгами. И в морюшке дадут поплескаться, и шведский стол накроют, и нальют чего покрепче, а еще и шубы-куртки продадут. Кстати, одежда тоже недешевая. Цены на всё в Турции поднялись в 4–5 раз за последний год, а инфляция в стране составила 109%.
Из-за этого-то и может возникнуть чувство, что на наших бедах — я про санкции — наживаются недобросовестные отельеры. Мол, бедным россиянам больше некуда на отдых податься, кроме как в их «олл инклюзивы», и потому взвинтили цены. А достаточно просто посмотреть, из чего складывается цена тура: это и авиаперелет, и проживание, и питание, и трансфер, да и турагентство тоже хочет остаться при своих.
Небо закрыто, конкуренции на рынке авиаперевозок стало меньше — это тоже повлекло за собой рост цен. Число чартеров уменьшилось, равно как и людей, готовых выложить кругленькую сумму за отдых. Лоукостеров как таковых в России почти нет. «Победа», — скажете вы. Да, но только цены даже у этой авиакомпании на полеты в Анталью не такие уж низкие, а если лететь с багажом (хотя как можно с детьми на отдых лететь без чемодана), то бюджетным билет точно не будет. Меж тем из многих (если не почти всех) европейских аэропортов летают лоукостеры, у которых билеты стоят 50–70 евро. Переведите в рубли, соотнесите с ценами на перелеты из России за рубеж, и вам останется только вздохнуть.
У россиян уже нет тех денег, а туры выросли в цене — по объективным причинам. Сами же владельцы гостиниц и турагенты говорят, что приходится делать скидки для российских туроператоров или же продавать номерной фонд на местном рынке, или тем же европейцам. И правда, не в минусе же сидеть, ожидая, пока приедут длинноногие красотки, пузатые любители культурно отдохнуть у бассейна с (дека)литрами пенного и не только, мамочки со звонкоголосыми детьми… Надо работать, ведь летний месяц кормит год.
Одна радость: в этом сезоне нет толп в шопинг-центрах Антальи. В прошлом сезоне, особенно в августе, моллы напоминали «Зеленый» или «Китайский базар» в лучшие их годы — с толпами посетителей, занятыми продавцами и усталыми официантами. Хотя, возможно, и в этом году я не раз услышу на фуд-кортах восторженные детские вопли: «Мама! Смотри! Там «Макдоналдс»! Настоящий!»