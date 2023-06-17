Дорогая наша Турция: переехавшая за границу россиянка — о новых реалиях отдыха all inclusive и дискриминации наших туристов

Россиян, вероятно, в этом сезоне в Турции будет меньше, чем туристов из других стран. Уже и главы профильных туристических ведомств Турции говорят, что летом 2023-го приедет в 2 раза меньше россиян, чем ожидалось.

Цены на отдых такие, что кажется, за эти деньги ты покупаешь не проживание в номере, а сам отель, а билет стоит как пресловутое крыло от самолета. Если еще в допандемийные и прочие докризисные времена купить себе путевку в Анталью мог даже студент (уж трешку не на первой линии-то точно), то сейчас отдых здесь доступен только состоятельным гражданам. Ну, или тем, кто может взять приличный кредит на неделю «ультра всё включено» и потом работать в поте лица весь оставшийся год.