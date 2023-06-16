Путин расскажет о российском и мировом бизнесе на пленарке ПМЭФ: онлайн

Как сообщают журналисты кремлевского пула в своем телеграм-канале, выступление президента обещает быть объемным, и в нем он даст сигналы российскому и иностранному бизнесу.



— В Кремле отмечают, что речь президента важна для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России. Основная тема не раскрывается, но сам Путин ранее обозначил одно из направлений — рынок труда, чтобы «и граждане РФ, и партнеры за рубежом знали о планах государства», — сообщили в телеграм-канале кремлевского пула.

