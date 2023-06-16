Путин расскажет о российском и мировом бизнесе на пленарке ПМЭФ: онлайн

Немного Путина из «Экспофорума».
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Несколькими часами ранее президент прибыл в «Экспофорум», где осмотрел стенд Объединенных Арабских Эмиратов в рамках ПМЭФ-2023. Компанию ему составил президент ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян. По словам корреспондента «Фонтанки», основную часть журналистов не допустили в секцию зоны G «Экспофорума», где и находится стенд ОАЭ, они наблюдали за происходящим из-за ограждающей ленты.
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Всё те же журналисты кремлёвского пула сообщают, что пленарку с Путиным будет модерировать Дмитрий Саймс — политолог и президент Центра национальных интересов.
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Свои выступления подготовили и гости форума — президенты Алжира и Армении, глава Южной Осетии и премьер Кубы. Кроме того, будет еще один специальный гость.
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О чём будет говорить президент
Как сообщают журналисты кремлевского пула в своем телеграм-канале, выступление президента обещает быть объемным, и в нем он даст сигналы российскому и иностранному бизнесу.
— В Кремле отмечают, что речь президента важна для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России. Основная тема не раскрывается, но сам Путин ранее обозначил одно из направлений — рынок труда, чтобы «и граждане РФ, и партнеры за рубежом знали о планах государства», — сообщили в телеграм-канале кремлевского пула.
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