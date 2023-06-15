«Таких лохов — 200 человек». Супруги отдали 56 тысяч за отдых в Абхазии, но даже не долетели до нее

— Таких лохов в группе 200 человек. Сейчас сайт заблокировали, но они обманывают людей со всей России. Когда я нашла официальный сайт этого отеля (это теперь отель, не пансионат), увидела, что у них даже питания нет, — а у меня за него деньги взяли! В отеле подтвердили, что мошенники не имеют к ним никакого отношения, — рассказывает Елена.