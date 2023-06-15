«Таких лохов — 200 человек». Супруги отдали 56 тысяч за отдых в Абхазии, но даже не долетели до нее

Мошенники обманули уральскую пару, которая хотела отдохнуть в Абхазии.
Жители Кировграда Свердловской области решили забронировать места в пансионате в Гагре на конец июня. Он, этот пансионат, действительно существует, однако когда Елена искала его сайт, она наткнулась на поддельный. Узнала она об этом только после того, как отдала 56 тысяч рублей за отдых на двоих.
Переписка шла через электронную почту и выглядела вполне по-деловому. Мошенники прислали договор, ваучер и счет, на них стояли печати и подписи. Пара уже приготовилась вылетать в конце июня — но наткнулась на группу обманутых. И поняли, что они — одни из них.
— Таких лохов в группе 200 человек. Сейчас сайт заблокировали, но они обманывают людей со всей России. Когда я нашла официальный сайт этого отеля (это теперь отель, не пансионат), увидела, что у них даже питания нет, — а у меня за него деньги взяли! В отеле подтвердили, что мошенники не имеют к ним никакого отношения, — рассказывает Елена.
Есть и те, кому повезло еще меньше: порой обманутые прилетают в Гагру, приезжают в отель... и только тогда узнают, что их в нем не ждали.
По информации Михаила Мальцева, президента Уральской ассоциации туризма, этот случай — далеко не единственный. Более того, в последний год обманывать туристов стали чаще.
— Это мошенничество не связано конкретно с Абхазией, мошенники могут подделывать сайты любых отелей. Пока это не стало большой проблемой, нельзя сказать, что это какой-то безграничный шквал. Но есть рост такого рода обращений. Мы связываем его с тем, что крупные и всем знакомые агрегаторы по бронированию ушли с российского рынка, появилось много новых, и разобраться в куче незнакомых сайтов обывателю порой сложно, — объяснил эксперт.
Для того чтобы не быть обманутым, проверяйте, кому именно вы отдаете деньги. Прежде чем провести оплату — найдите больше информации об отеле в интернете, проверьте, нет ли у него других сайтов. Если вы бронируете жилье через сайт-агрегатор — позвоните в отель и спросите, работают ли они с ним. Прежде чем вылетать, убедитесь, что оплата прошла и получена, и вас в отеле ждут.
Елена подала заявление в полицию.
Мы уже рассказывали о приложениях, которые помогут с поиском гостиниц. После того как закрылись Booking, Trivago и Airbnb, можно воспользоваться такими ресурсами, как «Яндекс.Путешествия», OneTwoTrip, Ostrovok.ru, «Tutu.ru Отели», для поиска жилья подойдут также сайты 101hotels, Hotellok, «Броневик», Svoy Hotel, «Едем-в-гости.ру» и «Авито», Суточно.ру. Главное, не заходите на сомнительные сайты.
Мы рассказывали, как отдохнуть в Абхазии и остаться в живых и стоит ли устраивать там путешествие на автомобиле. А прямо сейчас россиян зазывают туда дешево отдохнуть из-за простаивающих отелей.