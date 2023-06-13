Российские студенческие отряды отправят на восстановление Мариуполя: новости СВО за 12 июня

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Внутренняя политика
Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске. Там проходят лечение военнослужащие, раненные во время специальной военной операции. Президент вручил награды участникам СВО. На месте Путина встречали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.
Российские студенческие отряды отправят на восстановление Мариуполя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
— Благодаря вам уже восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике, а этим летом будет восстанавливаться инфраструктура города Мариуполя. Вместе с этим медицинские отряды уже на протяжении года участвуют в гуманитарных миссиях РСО и вносят большой вклад, работая в сфере здравоохранения в Луганской Народной Республике», — заявила Голикова в видеоприветствии к открытию 64-го трудового семестра российских студенческих отрядов.
Внешняя политика
Украина потребовала от РФ компенсаций в суде ООН. Россию обвинили в нарушении двух конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Окончательные требования огласила на слушаниях в Гааге представитель Украины Оксана Золотарева, передает ТАСС. Украина подала соотвествующий иск в Международный суд ООН 16 января 2017 года.
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НАТО начала самые значительные в своей истории военно-воздушные учения Air Defender 23. Об этом сообщают европейские СМИ. Учения координирует Германия. Они призваны показать единство альянса перед лицом «потенциальных угроз, в частности, от России», собщает телеканал RTBF. В учения примут участие 250 военных самолетов из 25 государств-членов и стран-партнеров НАТО. Они будут проходить до 23 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. Соответствующие сведения появились на сайте Верховной рады. Согласно тексту документа, изменения вносятся в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях. Вместо 9 мая праздничным днем станет 8 мая — День памяти и победы над нацизмом.