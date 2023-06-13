Российские студенческие отряды отправят на восстановление Мариуполя: новости СВО за 12 июня

Российские студенческие отряды отправят на восстановление Мариуполя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Благодаря вам уже восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике, а этим летом будет восстанавливаться инфраструктура города Мариуполя. Вместе с этим медицинские отряды уже на протяжении года участвуют в гуманитарных миссиях РСО и вносят большой вклад, работая в сфере здравоохранения в Луганской Народной Республике», — заявила Голикова в видеоприветствии к открытию 64-го трудового семестра российских студенческих отрядов.

