В Китае запретили наставлять рога военным и наказывают за обжорство. Разбираем главные мифы про Поднебесную

— А закон как-то регулирует отношения до брака?



— Например, ухаживает молодой человек за девушкой Ли, дарит ей подарки, но с условием, что она вступит с ним в брак. «Дорогая Ли, — говорит он ей, — я дарю тебе машину, но при этом понимаю, что мы будем вместе». И вот эта Ли передумала выходить замуж, но хочет остаться с машиной. А ее бывший молодой человек должен в суде доказать, что делал подарки с условием вступления в брак. И тогда суд обяжет Ли вернуть подарки.

Нужна ли Россия Китаю?

— А что китайцы думают про Россию в целом?

— У них есть общее ощущение, что мы недостаточно эффективно используем свои ресурсы. Русский человек — спящий человек. Если бы Китай обладал нашими ресурсами, это была бы мегадержава, еще более мощная, чем сейчас. С такой базой, человеческим потенциалом для них странно, что мы находимся практически на уровне стран третьего мира. Из этого следует, что нам надо рожать детей, использовать ресурсы, становиться страной первого мира.