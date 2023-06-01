«Идет массированный обстрел»: оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве ВСУ

Несколько телеграм-каналов утром 1 июня опубликовали информацию о том, что войска ВСУ прорвали границу России в Шебекинском направлении (Белгородская область). Позднее в оперштабе региона опровергли эту информацию, но сообщили, что обстановка в Шебекинском городском округе сейчас сложная, идут обстрелы. Рассказываем все известные на данный момент подробности о происходящем в Белгородской области.
По данным оперштаба региона, прорыва ВСУ нет, на месте работают ВС РФ — слышны звуки боя. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что округ непрерывно обстреливают со стороны Украины — ранены восемь человек, погибших нет.
⠀— Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел, — написал Гладков в своём телеграм-канале. — Конечно, жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь, в Шебекино и в окрестных селах. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ.
Также глава региона отметил, что если жителям требуется срочная эвакуация, к их домам подгонят защищённую технику.
— Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют по мирным жителям, по детям. Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы, — пояснил Гладков.
По словам губернатора Белгородской области, сегодня из области в Пензу эвакуируют 200 человек — это семьи с детьми. 3 июня ещё 600 человек отправятся в Калугу и Ярославль. В пункте временного размещения «Белгород-Арена» уже приняли 134 жителя Шебекино, заявил мэр Белгорода Валентин Демидов. Всего ПВР на территории арены сможет принять 1000 человек, при необходимости количество мест могут увеличить еще на 250.
Также Вячеслав Гладков рассказал, что под артиллерийским обстрелом ВСУ находится село Новопетровка в Валуйском городском округе.
— По предварительной информации, есть двое пострадавших — преподаватели сельской школы. У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины — осколочные ранения рук. Сейчас они находятся в ЦРБ, вся необходимая медпомощь оказывается. Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях. Подомовой обход продолжается, — написал Гладков.
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22 мая на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, тогда в Белгородской области объявили режим контртеррористической операции. На следующий день в Министерстве обороны заявили, что в ходе контртеррористической операции «националистические формирования были заблокированы и разгромлены».