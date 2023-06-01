«Идет массированный обстрел»: оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве ВСУ

По данным оперштаба региона, прорыва ВСУ нет, на месте работают ВС РФ — слышны звуки боя. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что округ непрерывно обстреливают со стороны Украины — ранены восемь человек, погибших нет.

⠀— Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел, — написал Гладков в своём телеграм-канале. — Конечно, жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь, в Шебекино и в окрестных селах. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ.

