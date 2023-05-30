Взрывы в жилых домах, 8 БПЛА и пострадавшие. Как беспилотники атаковали Москву и Подмосковье — видео

Что известно об утренней атаке Москвы беспилотниками? Наши коллеги из MSK1.RU побывали на месте ЧП и поговорили с очевидцами. Подробности смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Первый взрыв произошел в жилом доме в Новой Москве, там на земле нашли обломки, похожие на части БПЛА. Позже беспилотники попали еще в два жилых дома — на Ленинском проспекте и на Профсоюзной улице. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Еще пять беспилотников заметили жители Подмосковья.
В Минобороны заявили, что за атакой стоит Украина, и назвали произошедшее террористической атакой. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта атака — ответ Киева на воскресные удары российских военных по одному из украинских «центров принятия решений».
Редакция MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой собирает всё, что известно об атаке беспилотников.