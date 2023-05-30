От Сочи до Мурманска: куда можно улететь отдыхать из Новосибирска — список для путешествий с детьми

Йошкар-Ола

Семьям с детьми будет интересно как погулять в центре, так и побывать в городских парках. Также детям понравятся Республиканский театр кукол, «Фиестапарк», игровая комната «Легола», Музей народной сказки под открытым небом.



В среднем номер в отелях здесь стоит от 2 000 рублей в сутки.



Как добраться. Билет на самолет с пересадкой в Москве стоит от 52 880 рублей для взрослого и ребенка.



С детьми 7–13 лет

Геленджик

Уютный, безопасный и благоустроенный курорт подойдет семьям, дети в которых уже стремятся проводить некоторое время самостоятельно. К тому же здесь комфортные пляжи, низкая влажность воздуха. За развлечениями можно, например, отправиться в аквапарк «Золотая Бухта», сафари-парк «Геленджик», парк динозавров «Затерянный мир».

