От Сочи до Мурманска: куда можно улететь отдыхать из Новосибирска — список для путешествий с детьми

Лето — отличный повод сменить обстановку, всей семьей изучить новые места и набраться сил. «Яндекс.Путешествия» рассказали, куда можно поехать отдыхать из Новосибирска тем, кто путешествует с детьми. Читайте, что интересного можно увидеть в разных городах страны.
Все цены указаны в расчете на одного взрослого и одного ребенка.
С детьми до 7 лет
Анапа
Один из самых подходящих курортов для отдыха с маленькими детьми в Краснодарском крае: там есть теплое море и удобные песчаные пляжи. И развлечения: аквапарк «Золотой пляж», парк аттракционов «Джунгли», дельфинарий «Большой Утриш».
Цена за ночь в отеле на «Яндекс.Путешествиях» — около 4 000 рублей в сутки.
Как добраться. До Анапы из Новосибирска можно долететь на самолете через Сочи. Билеты туда и обратно стоят от 39 880 рублей на взрослого и ребенка. Потом до Анапы на «Ласточке» — от 4 865 рублей, также есть автобус. Билеты на поезд «Новосибирск — Анапа — Новосибирск» продаются по цене 24 000 рублей (взрослый + ребенок) — этот путь займет 3 дня 6 часов.
Калининград
— Помимо впечатляющей немецкой архитектуры и красивой природы, дошколят в городе заинтересуют Калининградский зоопарк, Калининградский областной театр кукол, парк «Юность», детский городок «ИгроЛенд». Также можно отправиться на 118-метровую канатную дорогу в Светлогорске и побывать в музее кошек в Зеленоградске, — сообщают «Яндекс.Путешествия».
Стоимость проживания в отелях в среднем от 4 тысяч рублей и выше.
Как добраться. Стоимость авиабилета на самолет туда и обратно начинается от 34 160 рублей для взрослого и ребенка. Стоит учитывать, что перелет предполагает пересадку в Москве.
Йошкар-Ола
Семьям с детьми будет интересно как погулять в центре, так и побывать в городских парках. Также детям понравятся Республиканский театр кукол, «Фиестапарк», игровая комната «Легола», Музей народной сказки под открытым небом.
В среднем номер в отелях здесь стоит от 2 000 рублей в сутки.
Как добраться. Билет на самолет с пересадкой в Москве стоит от 52 880 рублей для взрослого и ребенка.
С детьми 7–13 лет
Геленджик
Уютный, безопасный и благоустроенный курорт подойдет семьям, дети в которых уже стремятся проводить некоторое время самостоятельно. К тому же здесь комфортные пляжи, низкая влажность воздуха. За развлечениями можно, например, отправиться в аквапарк «Золотая Бухта», сафари-парк «Геленджик», парк динозавров «Затерянный мир».
Путешественники с детьми могут остановиться в отеле со стоимостью за сутки в среднем около 5 000 рублей.
Как добраться. Из Новосибирска до Сочи авиабилет можно приобрести по цене от 39 880 рублей и далее добраться до Геленджика на автобусе. Также можно приехать на поезде в Анапу за 24 000 рублей (туда-обратно) и пересесть на автобус до Геленджика. Такой путь займет 3 дня 6 часов.
Киров
Здесь расположено множество парков развлечений и небольшие музеи для детей, например, музей шоколада.
В среднем номер в отелях здесь стоит от 2 800 рублей в сутки.
Как добраться. Из Новосибирска и обратно можно долететь на самолете за 47 360 рублей. Также можно добраться на поезде: цена на билеты начинается от 14 870 рублей.
Татарстан
Здесь можно отдохнуть с детьми очень разнообразно: посетить новые музеи, театры, парки развлечений. Можно отправиться в Парк Кырлай, на фермы, посетить Детскую железную дорогу и побывать в татарской деревне «Туган Авылам».
В самой Казани можно остановиться в отелях в среднем от 4 500 рублей.
Как добраться. Из Новосибирска можно долететь до Казани за 3 часа 20 минут (от 36 160 рублей туда-обратно). Можно путешествовать и на поезде — это будет стоить от 14 870 рублей, время в пути — 1 день 15 минут.
С детьми 14–18 лет
Сочи
На самом известном курорте черноморского побережья можно не только отдохнуть на пляже, но и посетить точки активных развлечений. Это «Сочи-парк», Skypark, Олимпийский парк, Дельфинарий и пингвинарий.
Цены на отели бывают разными, многие в среднем стоят около 7 000 рублей за сутки.
Как добраться. Авиабилеты туда и обратно можно купить по цене от 33 500 рублей для взрослого и ребенка. Аналогичный билет на поезд обойдется минимум в 35 550 рублей, ехать — 3 дня 14 часов.
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Подросткам будет интересно в культурной столице. Помимо классических достопримечательностей, можно посетить парк аттракционов «Диво-остров», музей «Гранд Макет Россия», Петровскую акваторию. В Ленинградской области детей впечатлят Кронштадт и Петергоф, норвежский парк «Орех».
В центре Санкт-Петербурга можно остановиться в среднем от 6 370 рублей за сутки. Для тех путешественников, кто выберет отдых в области, есть базы отдыха и отели со средней стоимостью от 2 700 рублей и 4 900 соответственно.
Как добраться. Билеты на самолет из Новосибирска в Санкт-Петербург и обратно обойдутся минимум в 31 870 рублей. На поезд по аналогичному маршруту — от 46 560 рублей, время в пути составит 2 дня 10 часов.
Мурманск
Хоть этот город не ассоциируется с отпуском, здесь можно интересно провести время с подростком. Посетите единственное место в Европе, где обучаются и выступают арктические тюлени — Мурманский океанариум. Также стоит побывать на атомном ледоколе «Ленин» — первом подобном судне в мире. Можно съездить и в Териберку, чтобы посмотреть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан в окружении пейзажей тундры.
В среднем номер в отелях здесь стоит от 4 000 рублей в сутки.
Как добраться. На самолете в Мурманск из Новосибирска можно долететь за 46 470 рублей и 8 часов — с пересадкой в Москве. На поезде можно доехать за 46 560 рублей до Санкт-Петербурга, а затем — до Мурманска за 16 540. Такое железнодорожное путешествие займет 3 дня 12 часов.
Ранее мы рассказывали, где можно отдохнуть летом в Новосибирской области. Сибиряки могут путешествовать по озерам, посетить санатории, позагорать на пляжах и устроить фотосессию у водопада. Читайте подробности в нашем материале.