freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 79.97
eur 85.92
Тема дняГде отдохнуть в Новосибирской области
Все новости
Все новости
Подробности

«Энергетика прет»: мама 5 детей из Новосибирска прошлась по ковровой дорожке в Каннах

Ирина Терещенко рассказала о своих впечатлениях НГС

1 818

Образ Ирины готовили стилисты

Поделиться

Жительница Новосибирск Ирина Терещенко прошла по красной ковровой дорожке на Каннском международном кинофестивале.

Ирина рассказала НГС, что занимается астропсихологией и ведет свой бизнес, кроме того, у нее пятеро детей. В прошлом году ее как эксперта-астролога пригласили для участия на программу «Дом-2». Там она хорошо проявила себя и решила пройти отбор на ведущую в другую передачу на федеральном канале. В рамках этого проекта Ирина Терещенко отправилась в Канны:

— Я не уточняю программу, потому что мы не имеем права это делать до ее выхода. В рамках этого проекта от организаторов Каннского кинофестиваля еще в феврале поступило предложение посетить фестиваль. Считаю, грех не воспользоваться таким предложением. И вот я здесь, — поделилась с НГС Ирина, — Концентрация роскоши и звездности на квадратный сантиметр здесь просто зашкаливает. Энергетика прет, все люди известные, это вдохновляет и впечатляет.

Ирина занимается астрологией и коучингом

Ирина занимается астрологией и коучингом

Поделиться

Ирина добавила, что из-за пандемии предыдущие 2 года на кинофестивале было не так много людей. Поэтому в этом том году организаторы не ожидали такого наплыва.

— Многие отели закрыты на ремонт. Цены на проживание взвинчены в 3 раза! Канны за последние 2 года вообще столько людей не видели, — рассказала Ирина Терещенко.

После Каннского фестиваля Ирина поедет в Париж на продолжение съемок передачи, премьера которой пройдет в сентябре.

После Канн Ирина отправится в Париж

После Канн Ирина отправится в Париж

Поделиться

В апреле житель Новосибирска Семен Родыгин попал в «Свою игру». Он вышел в финал, единственный из участников ответил на финальный вопрос, но его результат был 11 999 рублей, а у победителя — 16 000. До этого он четыре раза участвовал в программе «Слабое звено» (сейчас передача выходит под названием «На выход!») и заработал почти полмиллиона рублей.

По теме

Каннский кинофестивальМногодетная мамаАстрология
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter