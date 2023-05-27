«Энергетика прет»: мама 5 детей из Новосибирска прошлась по ковровой дорожке в Каннах

Жительница Новосибирск Ирина Терещенко прошла по красной ковровой дорожке на Каннском международном кинофестивале.
Ирина рассказала НГС, что занимается астропсихологией и ведет свой бизнес, кроме того, у нее пятеро детей. В прошлом году ее как эксперта-астролога пригласили для участия на программу «Дом-2». Там она хорошо проявила себя и решила пройти отбор на ведущую в другую передачу на федеральном канале. В рамках этого проекта Ирина Терещенко отправилась в Канны:
— Я не уточняю программу, потому что мы не имеем права это делать до ее выхода. В рамках этого проекта от организаторов Каннского кинофестиваля еще в феврале поступило предложение посетить фестиваль. Считаю, грех не воспользоваться таким предложением. И вот я здесь, — поделилась с НГС Ирина, — Концентрация роскоши и звездности на квадратный сантиметр здесь просто зашкаливает. Энергетика прет, все люди известные, это вдохновляет и впечатляет.
Ирина добавила, что из-за пандемии предыдущие 2 года на кинофестивале было не так много людей. Поэтому в этом том году организаторы не ожидали такого наплыва.
— Многие отели закрыты на ремонт. Цены на проживание взвинчены в 3 раза! Канны за последние 2 года вообще столько людей не видели, — рассказала Ирина Терещенко.
После Каннского фестиваля Ирина поедет в Париж на продолжение съемок передачи, премьера которой пройдет в сентябре.
В апреле житель Новосибирска Семен Родыгин попал в «Свою игру». Он вышел в финал, единственный из участников ответил на финальный вопрос, но его результат был 11 999 рублей, а у победителя — 16 000. До этого он четыре раза участвовал в программе «Слабое звено» (сейчас передача выходит под названием «На выход!») и заработал почти полмиллиона рублей.