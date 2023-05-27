«Энергетика прет»: мама 5 детей из Новосибирска прошлась по ковровой дорожке в Каннах

— Я не уточняю программу, потому что мы не имеем права это делать до ее выхода. В рамках этого проекта от организаторов Каннского кинофестиваля еще в феврале поступило предложение посетить фестиваль. Считаю, грех не воспользоваться таким предложением. И вот я здесь, — поделилась с НГС Ирина, — Концентрация роскоши и звездности на квадратный сантиметр здесь просто зашкаливает. Энергетика прет, все люди известные, это вдохновляет и впечатляет.

