Даже для Сочи перебор! Люди со всей страны покупали квартиры в домах в центре города-курорта, а теперь рискуют стать бомжами

Все знают, что в Сочи в любой момент могут кинуть с жильем: не построить, продать несуществующие квартиры, или в незаконном доме, который потом снесут. Но, как оказалось, даже если дом достроен со всеми разрешениями, а люди давно въехали в свои квартиры и получили право собственности — это еще никакая не гарантия, что они смогут спокойно жить. Так произошло с жилым комплексом «Три капитана» в центре Сочи. То ли они попали в какую-то правовую коллизию, то ли кому-то нужен свободный участок в центре Сочи, не понятно. Даже юристы разводят руками. Ясно одно: схема мутная и у людей уже сдают нервы. Они готовы на митинг. Итак, обо всём по порядку.
«Мы не можем лечиться, устроить детей в школы и детские сады»
Жилой комплекс «Три капитана» из трех корпусов, каждый по 21 этажу в Центральном районе Сочи должен был сдаться 30 ноября 2018 года, но что-то у застройщика — «КомСтрин — Сочи» пошло не так, и в результате ввод в эксплуатацию был задержан на год. Первый корпус сдали без проблем, люди получили право собственности, адреса и прописку. А вот с двумя корпусами и парковкой начались проблемы. Особенно проблемный оказался второй. Он хоть и с опозданием, но сдался, ему присвоили адрес, а на кадастр так не поставили, потому что было упущено время, администрация не проконтролировала застройщика. Четыре года дом, в котором 125 квартир и больше 500 человек — остаются вне закона. У его жителей нет регистрации, они не могут пользоваться льготами, устроить детей в школы и детские сады, получать медицинскую помощь.
Семья Анны Даниловой — многодетная, они переехали из Миасса Челябинской области два года назад. Квартиру купили в 2017 году напрямую от застройщика. Сначала хотели приезжать только в отпуск и жить в своей квартире, но потом решили переехать.
— С трудом устроила детей в школу, приносила документы, что у нас здесь приобретено жилье, но так как идут суды, мы не можем предоставить прописку. Садик тоже проблема, ребенку три года, его не берут. Потом предложили сделать временную регистрацию, нам помогли друзья из первого корпуса. Мы устроили ребенка в садик, дети ходят в школу, но никакими льготами как многодетная семья мы не можем воспользоваться, — рассказывает Анна. О своей безвыходной ситуации они пишут во все инстанции, но результата нет. Люди не имеют права голоса, им назначают управляющие компании, сами выбирать не могут. Жильцы обращались на прямую линию губернатора, но никто на них так и не обратил внимания.
Лина Кавказова — ветеран труда федерального значения, она 33 года отработала на месторождениях в Нижневартовске и на старости лет решила пожить у моря. Она продала квартиру в Тюмени, все деньги вложила в сочинскую новостройку. И уже 4 года фактически бомж, так же как ее взрослые дети — нет регистрации, нет нормальной медицины, нет льгот как ветерану труда.
— Ведь застройщик нас не обманул, он продолжает суетиться, но всё упирается в иски от недовольных тем, что не вовремя сдали дом в эксплуатацию. Но застройщик имеет право продлевать строительство. Он разослал дополнительные соглашения, но кто-то не получил, вот они и подали иски о взыскании с застройщика неустойки. В декабре 2018 года успели пройти госэкспертизу, потом начались проблемы по сдаче дома в эксплуатацию. Находили тысячи причин с документами, может, и нерасторопность застройщика, но он не успел его поставить на кадастр в
Сейчас дом поставить на кадастр не могут поскольку он попал под арест из-за исков недовольных дольщиков, которые взыскали с застройщика неустойку за срыв сроков сдачи дома. Ирина Кравцова из Хабаровска — среди тех, кто подал иск. Она считает, что ставить дом на кадастр — обязанность администрации, и у застройщика есть такое право, но он им не воспользовался, тогда это должны были сделать власти. Если бы они это сделали в установленный законом срок, то никаких проблем у жильцов не было.
— Я служила в органах внутренних дел, мне нужно было увольняться, у меня дочь оканчивала школу, я конкретно рассчитывала на эту дату. Но были мои планы нарушены из-за того, что застройщик вовремя не сдал дом. Я подавала иск в последнюю очередь, я пыталась с ним договориться устно, я просила его хотя бы застеклить мне балкон, он отказался. Никакой допдоговор я не получала, он меня не уведомил. Застройщик спокойно мог расплатиться с долгами, на тот момент у него их было не больше
Она утверждает, что в третьем корпусе у застройщика — 30 квартир, во втором и первом — по 10, они продаются, но только, естественно, по документам не его. И имущества никакого у него нет, поэтому и взыскивать нечего. Росреестр отказывает ставить на кадастр арестованную недвижимость, а застройщик, кстати, людей не бросил, продолжает судиться.
Адвокат Сергей Костюк, который представляет интересы 20 жителей второго корпуса, говорит — «Три капитана» — это никакая не самоволка, дом построен по
— В итоге застройщик обратился в Арбитражный суд Краснодарского края, чтобы его всё-таки поставили на кадастр. Арбитраж первой инстанции ему отказал, тогда они пошли в 15-й апелляционный суд, и он сказал, что в законе есть указание на то, что арест не препятствует установке на кадастровый учет, и отменил решение первой инстанции. Но администрация идет в кассацию, и там апелляционное решение отменили. Сейчас жалоба в Верховном суде находится, — рассказал Сергей Костюк. Попытаться снова зарегистрировать право собственности через суд сейчас крайне дорого — госпошлина теперь зависит от стоимости квартиры, а они в Сочи дорогие — каждому истцу нужно выложить по 30–40 тысяч рублей. Адвокат уверен, что это гиблая затея — заплатить огромные деньги государству в виде пошлины, а потом получить отказ в исковых требованиях и утереться. В конце февраля жильцы уже поняли, что судебная ситуация очень сложная и решили обратить внимание властей на свои проблемы митингом, но его не согласовали по каким-то надуманным причинам. А у людей то уже наболело, они готовы митинговать, четыре года ничего не решается.
— Что они собираются делать с этими высотками, не понятно. Так и будут они висеть в воздухе? У застройщика
«Нас хотят сделать обманутыми дольщиками»
По сдаче третьего дома «Трех капитанов» тоже были сложности. Это третий этап строительства ЖК — последний корпус и паркинг на 50 машино-мест. Когда его сдавали, застройщик уже судился по второму корпусу и проигрывал. Тогда в апреле 2021 года семья Четвериковых, которая купила там квартиры, и застройщик обратились в суд о признании права собственности на квартиры в третьем корпусе. Инна Четверикова рассказывает, что им пришлось идти в суд, потому что все другие варианты были исчерпаны, было просрочено разрешение на строительство, аренда земли продлевалась дважды, по закону нельзя продлить третий раз.
— Я не знаю отношений застройщика и администрации, но они сделали всё, чтобы ситуация зашла в суд. На неоднократных встречах инициативной группы и администрации — нам говорили прямо — идите в суд, — говорит Инна. Суд удовлетворил их требования, признал соответствующим требованиям технических и градостроительных регламентов и подлежащей эксплуатации их многоэтажку, а также признал право собственности за участниками долевого строительства.
— Администрация Сочи поставила дом на кадастровый учет, согласно этому решению суда нашему дому был присвоен адрес. Казалось бы, всё, наши проблемы решены, люди счастливы, довольны, в течение 2 лет спокойной живем, люди сделали ремонты, прописались, прикрепились к поликлиникам, дети наши по прописке ходят в школу, посещают детский сад. Мы платим налоги, коммуналку. Буквально неделю назад мы узнаём о том, что администрация Сочи обратилась в Центральный районный суд Сочи, восстановили сроки обжалования, а потом подали апелляционную жалобу в краевой суд, — рассказывает Инна. Спустя два года администрация очнулась и решила обжаловать права всех собственников третьего корпуса «Трех капитанов».
Администрация Сочи в своем иске на восстановление сроков обжалования говорит, что
— Установлено несоответствие капитального строительства «Жилой комплекс.
Юристы, которые составляли заявление в суд, отметили, что Четвериков и Четверикова не обращались в органы местного управления за разрешением на ввод дома в эксплуатацию, а сразу пошли в суд, кроме того, они якобы не имели на это никаких полномочий, якобы застройщик им не передавал такие права. Действия Четвериковых администрация расценила как злоупотребление правом. Но самый железный аргумент, для чего нужно восстановить срок обжалования, по мнению администрации Сочи, — тот, что они не получили письмо с копией решения сочинского суда, который узаконил дом. Поэтому была лишена возможности на подачу апелляционной жалобы! Сроки восстановлены, рассмотрение апелляционной жалобы назначено на
— Мы все возможные письма направили мэру, и губернатору, и в Следственный комитет. У нас есть доказательства того, что администрация была в курсе этого судебного решения, протокол рабочей группы о том, что принято решение не подавать апелляцию в интересах дольщиков. Нас хотят снова вернуть на нулевой километр, снова сделать дом объектом незавершенного строительства, сделать людей обманутыми дольщиками, лишить их всех социальных благ, — говорит Инна Четверикова. В доме живут несовершеннолетние, ветераны труда, инвалиды, пенсионеры со всех концов России. Есть участник СВО — врач, который в Луганской области выносил из-под минометного огня военнослужащих и сам получил ранение.
Пока идут судебные тяжбы и люди всерьез опасаются лишиться единственного жилья, напротив жилого комплекса разрастаются жилые гаражи — ноу-хау Сочи. Это когда над гаражом надстраивают еще несколько жилых этажей. Они построены прямо на опорной стене «Трех капитанов», давление на нее увеличивается, с каждым днем этажей у гаражей становится всё больше, но их администрация не видит.
— Ладно, если бы у нас была действительно незаконная постройка. Но наш объект построен по
Похоже городские власти сами плодят обманутых дольщиков, хотя президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края до конца 2022 года полностью закрыть с ними вопрос, а все незавершенные объекты — достроить.
Редакция SOCHI1.RU просила нескольких юристов, которые занимаются проблемными домами в Сочи, прокомментировать ситуацию с «Тремя капитанами», но даже они разводят руками. Всякое бывало, столько самостроев до сих пор не поставлены на кадастр, в них нет нормального водоснабжения и водоотведения, но чтобы дома, которые уже построены, да еще по