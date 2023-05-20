Даже для Сочи перебор! Люди со всей страны покупали квартиры в домах в центре города-курорта, а теперь рискуют стать бомжами

Семья Анны Даниловой — многодетная, они переехали из Миасса Челябинской области два года назад. Квартиру купили в 2017 году напрямую от застройщика. Сначала хотели приезжать только в отпуск и жить в своей квартире, но потом решили переехать.

— С трудом устроила детей в школу, приносила документы, что у нас здесь приобретено жилье, но так как идут суды, мы не можем предоставить прописку. Садик тоже проблема, ребенку три года, его не берут. Потом предложили сделать временную регистрацию, нам помогли друзья из первого корпуса. Мы устроили ребенка в садик, дети ходят в школу, но никакими льготами как многодетная семья мы не можем воспользоваться, — рассказывает Анна. О своей безвыходной ситуации они пишут во все инстанции, но результата нет. Люди не имеют права голоса, им назначают управляющие компании, сами выбирать не могут. Жильцы обращались на прямую линию губернатора, но никто на них так и не обратил внимания.

