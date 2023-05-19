Хабенского наградили за развитие интернет-контента

В Москве подвели первые итоги премии Института развития интернета для авторов социально значимых проектов в интернете. 18 мая были названы победители в 16 номинациях, еще 20 обладателей Национальной премии интернет-контента объявят 7 июня на торжественной церемонии награждения.
— Мы проводим премию второй год подряд и видим, что талантливых, позитивных, созидательных проектов в интернете становится всё больше. Создавать контент, который позитивно повлияет на аудиторию, — новая норма, пришедшая на смену хайпу и быстрой популярности. Именно такие проекты востребованы, нужны зрителю. И победители премии лишний раз доказывают, что в России умеют их снимать, — рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Лучшим короткометражным фильмом жюри премии признало «Чернильное море» — короткометражку о молодом моряке Саше из Владивостока, который с детства не виделся со своим отцом. Лучшим анимационным проектом назван мультсериал «Про Миру и Гошу», лучшим клипом — «Верю в тебя» Басты. Актер, режиссер, художественный руководитель МХТ