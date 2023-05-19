Хабенского наградили за развитие интернет-контента

Лучшим короткометражным фильмом жюри премии признало «Чернильное море» — короткометражку о молодом моряке Саше из Владивостока, который с детства не виделся со своим отцом. Лучшим анимационным проектом назван мультсериал «Про Миру и Гошу», лучшим клипом — «Верю в тебя» Басты. Актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский отмечен в специальной номинации «Быть человеком», а в спецноминации «Первопроходцы» победил первый в мире веб-сериал с использованием дипфейк-технологии «ПМЖейсон» — проект, в котором Джейсон Стэйтем попадает в российскую деревню.