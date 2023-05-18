В Новосибирске многодетного контрактника осудили за самоволку на новогодние праздники

Новосибирский гарнизонный военный суд назначил наказание военнослужащему по контракту, который покинул войсковую часть.
— Ковалёв, с целью временно уклониться от прохождения военной службы и желая повидаться с родственниками, 27 декабря 2022 года самовольно оставил пункт временной дислокации войсковой части и убыл к месту жительства в Томскую область. 15 января 2023 года Ковалёв самостоятельно прибыл к месту постоянной дислокации воинской части, — говорится в пресс-службе суда.
Его признали виновным по статье «Самовольное оставление части, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в период мобилизации» (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ), при этом суд принял во внимание смягчающие обстоятельства — это явка с повинной, наличие на иждивении четверых детей и беременность супруги.
Военнослужащий получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.
Аналогичный приговор не так давно получил ефрейтор — он отсутствовал в части две недели.