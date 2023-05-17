В Кремле сказали, почему спецоперация продолжается: дайджест главных событий СВО за 16 мая

Дума сохранила за семьями участников СВО право на жилье

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который позволит семьям военных пользоваться служебным жильем по прежнему месту их службы. Правило будет распространяться на тех, чьи родственники служат в зоне СВО и за пределами РФ.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы необходимы для семей военнослужащих, которые по объективным причинам не могут последовать за ними на новое место. По его словам, нововведение направлено на поддержку семей участников спецоперации.