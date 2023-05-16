Отправят ли призванных на военные сборы в зону спецоперации? Ответили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону специальной военной операции. Указ о призыве на военные сборы 10 мая подписал президент России Владимир Путин. Несмотря на то, что это ежегодное мероприятие, вопросы о том, будут ли отправлять призванных на сборы в зону СВО, всё равно возникали.
Ранее юристы объясняли, что ответ на этот вопрос кроется в самих повестках — если в них указано, что призывают именно на военные сборы, то направлять в зону СВО не могут.
— Ответ таится в самой повестке. Повестка, которая приходит гражданам, четко должна содержать информацию, для каких нужд требуется появление гражданина в военкомате, для чего, — говорил юрист Андрей Конышев. — Если в повестке указано, что его призывают именно на сборы, то его не имеют права направлять в зону СВО, это противоречит действующему законодательству.
Призвать на военные сборы в теории могут всех, кто находится в запасе. Есть, впрочем, исключения — по закону от военных сборов освобождены все военнообязанные женщины, мужчины, ограниченно годные или временно не годные к службе по состоянию здоровья. Кроме того, освобождение от военных сборов может быть связано с профессией человека или его семейными обстоятельствами.