Отправят ли призванных на военные сборы в зону спецоперации? Ответили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону специальной военной операции. Указ о призыве на военные сборы 10 мая подписал президент России Владимир Путин. Несмотря на то, что это ежегодное мероприятие, вопросы о том, будут ли отправлять призванных на сборы в зону СВО, всё равно возникали.